Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά για πρώτη φορά στη δημιουργία ενιαίου πλαισίου προστασίας για σκύλους και γάτες, με στόχο να περιορίσει κακοποιητικές πρακτικές και ανεξέλεγκτες εμπορικές δραστηριότητες. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο, που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προβλέπει υποχρεωτική σήμανση με μικροτσίπ και καταγραφή όλων των κατοικίδιων σε εθνικές βάσεις δεδομένων.

Η ρύθμιση στοχεύει στην πλήρη ιχνηλασιμότητα των ζώων, περιορίζοντας φαινόμενα παράνομου εμπορίου και εγκατάλειψης. Οι επαγγελματίες του κλάδου – εκτροφείς, πωλητές και καταφύγια – θα έχουν μεταβατική περίοδο προσαρμογής, ενώ για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες οι υποχρεώσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά.

Περιορισμός κακοποίησης και αυστηρότεροι κανόνες εκτροφής

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση της κακοποίησης μέσω εκτροφής. Απαγορεύονται πρακτικές που προκαλούν προβλήματα υγείας, όπως η αναπαραγωγή ζώων με υπερβολικά χαρακτηριστικά ή συγγενικές διασταυρώσεις. Παράλληλα, τίθενται όρια σε επεμβάσεις και πρακτικές που σχετίζονται με εκθέσεις ή διαγωνισμούς, ενώ απαγορεύεται η χρήση εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει πόνο ή τραυματισμό.

Έλεγχος εισαγωγών και διαφάνεια

Το νέο πλαίσιο καλύπτει και τα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες, αντιμετωπίζοντας ένα σημαντικό κενό που μέχρι σήμερα επέτρεπε την είσοδο ζώων ως «κατοικίδια» και την εμπορική τους εκμετάλλευση. Πλέον, η καταγραφή και η ταυτοποίηση θα είναι υποχρεωτικές πριν από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη διαφάνεια.

Αλλαγή νοοτροπίας στην Ευρώπη

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη αλλαγή στη στάση της ευρωπαϊκής κοινωνίας απέναντι στα ζώα συντροφιάς. Με σχεδόν τους μισούς πολίτες να διαθέτουν κατοικίδιο και τη μεγάλη πλειονότητα να ζητά αυστηρότερη προστασία, η ανάγκη για κοινά πρότυπα σε όλα τα κράτη-μέλη καθίσταται ολοένα πιο επιτακτική.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα κατοικίδια στην Ευρώπη. Θέτει σαφή όρια ανάμεσα στην υπεύθυνη φροντίδα και την εκμετάλλευση, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα ζώα συντροφιάς δεν αποτελούν εμπορεύσιμα αντικείμενα, αλλά μέλη της κοινωνίας που δικαιούνται προστασία και αξιοπρέπεια.