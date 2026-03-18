Η πρώτη πτήση επαναπατρισμού ανθρώπων και ζώων αποτελεί πλέον πραγματικότητα — και σχεδιάστηκε από τη χώρα μας.

Σήμερα το απόγευμα, 101 Έλληνες πολίτες μαζί με τα 45 κατοικίδιά τους έφθασαν με ασφάλεια στην Ελλάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ολοκληρώνοντας μια σύνθετη και απαιτητική επιχείρηση εν μέσω ιδιαίτερα ρευστών και επικίνδυνων συνθηκών στην περιοχή.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με διεθνή πρωτοτυπία. Για πρώτη φορά, μια πτήση επαναπατρισμού σχεδιάστηκε εξαρχής ώστε να μεταφέρει όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και τα ζώα τους — αναγνωρίζοντας στην πράξη ότι δεν πρόκειται για «αποσκευές», αλλά για μέλη της οικογένειας.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό μόνο αυτονόητο δεν ήταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία των ΗΑΕ που εκτελούσε τις πτήσεις επαναπατρισμού αρνούταν πεισματικά να μεταφέρει τα ζώα, παρά το σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εξωτερικών. Το αδιέξοδο αυτό οδήγησε σε αναζήτηση εναλλακτικής λύσης, με το σενάριο ειδικά ναυλωμένης πτήσης να μπαίνει στο τραπέζι, καθώς δεκάδες Έλληνες παρέμεναν εγκλωβισμένοι αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τα κατοικίδιά τους.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω από τους περιορισμούς στα διαθέσιμα slots προσγείωσης και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή, ενώ δεν έλειψαν και οι καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, μετά από επιθέσεις με drones στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Εξού και τελικά η πτήση ανεχώρησε από Άμπου Ντάμπι.

Τελικά, τη λύση έδωσε η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean, η οποία ανέλαβε την πτήση, καθιστώντας εφικτό αυτό που μέχρι πριν από λίγες ημέρες έμοιαζε επιχειρησιακά και πρακτικά εξαιρετικά δύσκολο.

Η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα μαραθώνιας προσπάθειας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό τον Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και την Υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, με τη συμβολή της Υπηρεσιακής Γραμματέως Παρασκευής Αγγελάτου και της Διευθύντριας του Γραφείου του Υπουργού Πηνελόπης Τσιλίκα. Αποτελεί, παράλληλα, συνέχεια μιας σειράς επιχειρήσεων επαναπατρισμού που υλοποιεί η Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες.

Σε συνθήκες κρίσης —εκεί όπου οι αποφάσεις γίνονται γρήγορα και συχνά σκληρά— τα ζώα ήταν μέχρι σήμερα το πρώτο «βάρος» που έμενε πίσω. Οι εικόνες εγκατάλειψης σε εμπόλεμες ζώνες ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι, αντιθέτως, μια επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα.

Αυτή τη φορά, όμως, κάτι άλλαξε.

Οι άνθρωποι αυτοί αρνήθηκαν να φύγουν χωρίς τα ζώα τους. Και η Πολιτεία, για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο, δεν τους ζήτησε να τα αφήσουν πίσω.

Σε μια περίοδο όπου παρατηρήθηκαν ακόμη και εγκαταλείψεις ζώων ή αιτήματα ευθανασίας σε υγιή ζώα λόγω της αβεβαιότητας, η συγκεκριμένη επιχείρηση έρχεται να λειτουργήσει ως ένα σαφές αντίβαρο.

Η συγκεκριμένη πτήση δεν αφορά μόνο έναν επιτυχημένο επαναπατρισμό. Αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για το πώς αλλάζει —ή οφείλει να αλλάξει— και ξεκινά μια νέα εποχή.