Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei και τον Υπουργό Εξωτερικών Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, είχε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας με θέμα την επιστροφή των Ελλήνων από την περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ελληνα Υπουργού Άμυνας:

«Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei και τον φίλο, Υπουργό Εξωτερικών Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ενώ συναντήθηκα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Πρέσβη των ΗΑΕ, Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Συνεργασία των δύο χωρών στην Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα.

Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, εξέφρασα την αμέριστη συμπαράστασή μου στα ΗΕΑ και καταδίκασα τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις τόσο στα Εμιράτα όσο και στα λοιπά κράτη του Κόλπου.

Συζητήσαμε, επίσης, το ζήτημα του ασφαλούς επαναπατρισμού Ελλήνων από τα ΗΑΕ, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών».