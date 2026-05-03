Φωτιά ξέσπασε στις 21:10 το βράδυ του Σαββάτου σε δώμα τριώροφης κατοικίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μια 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, δίνοντας μάχη για αρκετές ώρες. Το συμβάν τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 01:30 τα ξημερώματα.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στο κτήριο, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.