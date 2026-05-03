Δεκατρία δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα αναμένουν μέσα στον Μάιο την πρώτη ανατροφοδότηση για την πορεία της πιστοποίησής τους προκειμένου να λειτουργήσουν πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (IB – International Baccalaureate) από το επόμενο σχολικό έτος. Η τελική έγκριση προβλέπεται να δοθεί ύστερα από αναλυτικό έλεγχο στις αρχές Ιουνίου.

Όπως ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρώτη αξιολόγηση θα δείξει εάν η εισήγηση για κάθε σχολείο είναι θετική. Θα ακολουθήσουν επιτόπιες και ψηφιακές επισκέψεις, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης. Έτσι, στις αρχές Ιουνίου θα γίνει γνωστό ποια από τα 13 σχολεία θα λάβουν τελικά την έγκριση για το πρόγραμμα ΙΒ από τον Σεπτέμβριο, ενόψει της σχολικής χρονιάς 2026-27.

Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο Οργανισμός ΙΒ θα εξετάσει λεπτομερώς αν πληρούνται όλα τα κριτήρια, από τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό έως την ετοιμότητα του διδακτικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού υλικού.

Τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων σχολείων

Από τα 13 σχολεία που υπέβαλαν φάκελο πιστοποίησης, επτά είναι Πρότυπα, τέσσερα Μουσικά, ένα Καλλιτεχνικό και ένα Πειραματικό. Σύμφωνα με πηγή του ΙΕΠ, επειδή μία από τις έξι γνωστικές περιοχές του ΙΒ αφορά τις τέχνες –θέατρο και μουσική– κρίθηκε ότι τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο ΙΒ, γι’ αυτό και προσεγγίστηκαν αρχικά για συμμετοχή.

Από πλευράς γεωγραφικής κατανομής, οκτώ σχολεία βρίσκονται στην Αττική, τρία στη Θεσσαλονίκη, ένα στον Βόλο και ένα στο Ηράκλειο. Εφόσον το πρόγραμμα αποδώσει θετικά, στόχος είναι κάθε νομός της Ελλάδας να διαθέτει τουλάχιστον ένα σχολείο ΙΒ.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει τονίσει ότι η ένταξη δημόσιων σχολείων στο δίκτυο ΙΒ αποτελεί «σημαντικό βήμα για ένα ακόμη πιο εξωστρεφές, σύγχρονο και ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα». Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει «καμία συζήτηση» για εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια μέσω ΙΒ, καθώς η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα 13 υποψήφια σχολεία

Αττική

1. Μουσικό Σχολείο Αθήνας

2. Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

3. Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

4. Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

5. Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

6. Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

7. Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

8. Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

Θεσσαλονίκη

9. 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος

10. Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11. Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Βόλος

12. Μουσικό Σχολείο Βόλου

Ηράκλειο

13. Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Τι σημαίνει «σχολείο ΙΒ»

Για τα οφέλη της ένταξης σχολείων στο δίκτυο ΙΒ μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ζωή Γείτονα, πρόεδρος της Ένωσης Σχολείων Διεθνούς Απολυτηρίου Ελλάδας (IBSIGA) και διευθύντρια του σχολείου CGS. Όπως εξήγησε, τα σχολεία αυτά γίνονται μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου με κοινά χαρακτηριστικά, όπως εξωτερική αξιολόγηση, συστηματική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και καθοδήγηση από τον Οργανισμό του International Baccalaureate.

«Ειδικά για το ΙΒ DP υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών», ανέφερε η κ. Γείτονα, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη νέων πρακτικών μέσα στο δημόσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο δημιουργεί «κλίμα συνεργασίας, διάχυσης καλών πρακτικών και υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος όλων».

Για τους μαθητές που θα επιλέξουν το ΙΒ, σημείωσε ότι θα αποκτήσουν «ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο και ανταγωνιστικό απολυτήριο». Το πρόγραμμα, όπως είπε, προσφέρει «εξαιρετική προετοιμασία για την πανεπιστημιακή ζωή και την αγορά εργασίας».

«Δεξιότητες όπως η διαθεματική αντίληψη, η κριτική και συνθετική σκέψη, μαζί με την ενεργοποίηση του μαθητή μέσω κοινωνικής δράσης, αποτελούν βασικούς στόχους του προγράμματος», τόνισε η πρόεδρος της IBSIGA.

Η κ. Γείτονα εκτίμησε ότι η εφαρμογή του ΙΒ διευρύνει τις επιλογές των μαθητών του δημόσιου σχολείου. «Η επέκταση των επιλογών προγραμμάτων σπουδών ή τύπων σχολείων ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και αναβαθμίζει την ποιότητα», σημείωσε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι μαθητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το κόστος και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΙΒ, συγκρίνοντας τις επιλογές τους με τις σπουδές εντός Ελλάδας.