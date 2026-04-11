Ένας στους πέντε ενεργούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει κάποια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, η οποία απαιτεί στοχευμένη υποστήριξη ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει απρόσκοπτα τις σπουδές του. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το 5% των φοιτητών με σοβαρές παθήσεις που εισάγονται χωρίς εξετάσεις, καθώς το υπόλοιπο 15% αφορά κυρίως φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία ή ΔΕΠΥ, που δεν κατατάσσονται στις κατηγορίες αναπηρίας.

Ανταποκρινόμενο σε αυτή την πραγματικότητα και με στόχο μια πραγματικά ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, το ΑΠΘ υλοποιεί ένα πλέγμα έξι σημαντικών παρεμβάσεων μέσω της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

«Η έννοια της ισότιμης πρόσβασης δεν αφορά ούτε σε συγκεκριμένα πράγματα, ούτε μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάγκη. Με αυτήν την παραδοχή σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μία ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Κυριάκος Αναστασιάδης. Όπως εξήγησε, «διευρύναμε το φάσμα υποστήριξης που παρέχεται από τη Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης, εντάσσοντας πλέον και φοιτητές με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες, που στο παρελθόν δεν υποστηρίζονταν συστηματικά».

Εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση των υπηρεσιών της Μονάδας

Τα στατιστικά στοιχεία του ΑΠΘ δείχνουν αύξηση 228% στα αιτήματα αξιοποίησης των υπηρεσιών της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης. Οι φοιτητές που προσέφυγαν στις υπηρεσίες της αντιμετωπίζουν σε ποσοστό 24% κινητική αναπηρία, 20% αισθητηριακή αναπηρία (όραση ή ακοή), 18% Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 10% ΔΕΠΥ, 12% ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 16% χρόνιες παθήσεις.

Οι δράσεις αυτές εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» υπό την προτεραιότητα «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής», γεγονός που επέτρεψε την ουσιαστική στελέχωση της Μονάδας με εξειδικευμένο προσωπικό.

Όπως ανέφερε ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, καθ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, από τα 39 άτομα προσωπικού που προβλέπεται να προσληφθούν μέσω του προγράμματος, έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα τα 35 και σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα υπόλοιπα τέσσερα.

Ο κ. Μιχαηλίδης υπογράμμισε ότι «σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης, μόνο το 3% των φοιτητών της ειδικής κατηγορίας έκανε χρήση των υπηρεσιών της, ενώ πολλοί άλλοι που αντιμετώπιζαν δυσκολίες δεν είχαν πρόσβαση επειδή δεν ανήκαν στο 5%». Όπως είπε, «το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, αγγίζοντας περίπου το 20% του ενεργού φοιτητικού πληθυσμού».

«Αποστολή της Μονάδας είναι να ανιχνεύσει ομάδες φοιτητών που δεν είναι τόσο ορατές και αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή νευροδιαταραχές, οι οποίες δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία», σημείωσε ο ίδιος. Τόνισε επίσης ότι μετά την ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό, αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των φοιτητών που προσφεύγουν στη Μονάδα για βοήθεια.

Αναφορικά με τη διάχυση της πληροφορίας, ο αντιπρύτανης διευκρίνισε πως «δε θα έλθουν τα τμήματα σε εμάς, εμείς θα πάμε στα τμήματα μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού και με ενημερώσεις διοικητικών, μελών ΔΕΠ και φοιτητών, ώστε να κατανοήσουν ότι η Μονάδα μπορεί να βρει λύση στα προβλήματά τους».

Οι έξι παρεμβάσεις του ΑΠΘ για την ισότιμη πρόσβαση

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ περιλαμβάνουν:

α) Ενίσχυση γραμματειακής υποστήριξης σε θέματα Φοιτητών με Αναπηρία και Φοιτητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ & ΕΕΑ), διαχείριση εμποδίων και παραπόνων, ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας και προώθηση του φοιτητικού εθελοντισμού.

β) Παροχή εξατομικευμένης τεχνολογικής υποστήριξης ανά Σχολή, με εξοπλισμό προσβασιμότητας, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και συμμόρφωση με πρότυπα προσβασιμότητας ιστοχώρων.

γ) Κατάρτιση προσωπικού και εθελοντών για την υποστήριξη ΦμεΑ & ΕΕΑ σε μαθήματα, εργαστήρια, εξετάσεις και εκδηλώσεις, καθώς και εκπαίδευση φοιτητών με τύφλωση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό.

δ) Συνεχής υποστήριξη φοιτητών με προβλήματα ακοής μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

ε) Παροχή ειδικού οχήματος για μετακίνηση εντός και εκτός πανεπιστημιούπολης και συνοδεία φοιτητών στις πανεπιστημιακές δραστηριότητες.

στ) Υποστήριξη από τη Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ για πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και τεχνολογίες για φοιτητές με εντυποαναπηρία.

Σχεδιασμός 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης

Παράλληλα, το ΑΠΘ αναβαθμίζει το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, που προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής βοήθειας για θέματα όπως άγχος, στρες, προσαρμογή, οικογενειακές δυσκολίες ή ψυχοσωματικά προβλήματα.

«Είναι ένα ζωντανό βοήθημα προς τους φοιτητές. Κανένας φοιτητής και φοιτήτρια δεν θέλουμε να αισθάνεται μόνος και μόνη στο πανεπιστήμιο. Στο τέλος του έτους θέλουμε να έχουμε θέσει σε λειτουργία 24ωρη γραμμή υποστήριξης, που σήμερα παρέχεται σε δύο βάρδιες», δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης.

Το Κέντρο λειτουργεί με δύο ψυχολόγους πλήρους απασχόλησης και πέντε μεταπτυχιακές φοιτήτριες Κλινικής Ψυχολογίας, ενώ τα τηλεφωνικά αιτήματα φτάνουν τα 1-3 ημερησίως. Προβλέπεται ενίσχυση με τρεις ακόμη ψυχολόγους, ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό υπάλληλο. Παράλληλα, διοργανώνονται σεμινάρια και εργαστήρια για τη φοιτητική κοινότητα.

«Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης είναι η δομή στην οποία θα πρέπει να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα», τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής έως τα Χριστούγεννα, ώστε να υπάρχει άμεση επαφή των ειδικών ψυχολόγων του ΑΠΘ με τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες δυσκολίες.