Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Τούμπα, για την τρίτη αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Δικέφαλος προέρχεται από το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και τον χαμένο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από νίκη και σκορ 0-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται δεύτερος στη βαθμολογία με 58 βαθμούς και θέλει την νίκη για να μειώσει την διαφορά από την ΑΕΚ σε περίπτωση που η Ένωση δεν νικήσει στην Λεωφόρο, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη τρίτη θέση με μόλις 57 βαθμούς.

Η αναμέτρηση θα μεταοδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime.