Η FIFA εξετάζει την εισαγωγή ενός νέου κανονισμού που θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τη φιλοσοφία των ομάδων.

Σύμφωνα με την πρόταση, κάθε σύλλογος θα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στην αρχική ενδεκάδα κάθε αγώνα.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο επόμενο συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο Βανκούβερ, στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που σχεδιάζονται για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ενόψει και του Μουντιάλ 2026.

Βασικός στόχος της πρότασης είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης νεαρών παικτών, δίνοντας μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ταλέντα από τις ακαδημίες να αποκτήσουν εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η παρουσία παίκτη U21 ή U20 θα πρέπει να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και σε περιπτώσεις αλλαγών.