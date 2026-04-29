Nέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τον θάνατο της Μυρτώς στο Αργοστόλι. Oι τοξικολογικές έδειξαν μεγάλη συγκέντρωση κοκαΐνης στον οργανισμό της σε βαθμό τοξικότητας, η οποία θα μπορούσε να έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον θάνατο της 19χρονης.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις που ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα (27/6) στο αίμα της 19χρονης εντοπίστηκε, πέρα από κοκαΐνη, ένα «κοκτέιλ» ουσιών που περιλάμβανε ινδική κάνναβη και αλκοόλ. Η κατανάλωσή τους φέρεται να έγινε την ίδια ημέρα του θανάτου της.

Ινδική κάνναβη – τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9

Αλκοόλ: 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο

Κοκαΐνη: 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο

Ναλοξόνη (narcan) – ουσία που χορηγείται ως αντίδοτο για υπερκατανάλωση οπιοειδών

Η συγκέντρωση κοκαΐνης στα 2.264 ng/mL θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που υποδηλώνει έντονη τοξικότητα και πιθανή συμβολή της στη θανατηφόρα κατάληξη της νεαρής γυναίκας.

Οι αρχές εξακολουθούν να αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών του θανάτου.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί τρεις κατηγορούμενοι, μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται ότι άφησαν τη 19χρονη αβοήθητη.

Σε βάρος των κατηγορούμενων, του 23χρονου φίλου της Μυρτώς, ενός 26χρονου αρσιβαρίστα και ενός 22χρονου αλβανικής καταγωγής, ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, σύμφωνα με τα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Ο πατέρας της 19χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε πως «στόχος που έχω είναι να δικαιώσω το παιδί μου», προσθέτοντας πως τόσο εκείνος όσο και η σύζυγός του, Μιράντα, βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή για να αντέξουν τον χαμό της κόρης τους.