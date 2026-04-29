Η Μπουργκ έφτασε στην κορυφή του EuroCup, σε ένα φινάλε γεμάτο ένταση και συγκίνηση, με τους πανηγυρισμούς να «χτυπούν κόκκινο» στο τέλος του αγώνα.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η γαλλική ομάδα έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα τελευταία λεπτά και κατάφερε να «κλειδώσει» τον τίτλο με ένα τρομερό καλάθι του Μοκάμα Άνταμ , προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς τόσο στον πάγκο όσο και στις εξέδρες.

Το φινάλε βρήκε παίκτες και κόσμο να γίνονται ένα, με τη στιγμή της λήξης να μετατρέπεται σε απόλυτη αποθέωση, καθώς η Μπουργκ σφράγισε έναν από τους μεγαλύτερους τίτλους στην ιστορία της.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα εξασφάλισε και το εισιτήριο για συμμετοχή στην EuroLeague από την επόμενη σεζόν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-17, 38-40, 55-52, 73-71