Σε μια συνέντευξη Τύπου που προκάλεσε απορίες στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος εμφανίστηκε σε ρόλο πρώτης γραμμής, έχοντας πλέον αναλάβει επίσημα καθήκοντα συμβούλου του προέδρου.

Στη διάρκεια της τοποθέτησής του έγιναν αναφορές σε ζητήματα που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν, όπως το προπονητικό κέντρο και η Νέα Τούμπα, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστούν ουσιαστικά νέα δεδομένα.

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, με τον ρόλο του συμβούλου του προέδρου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, ανέφερε: «Ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό. Αυτό το κεφάλαιο θα στηρίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στο αγωνιστικό και στο διοικητικό μοντέλο. Σε πεδία με σαφείς αρμοδιότητες. Χωρίς επικαλύψεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις.

Η σύγχρονη διάρθρωση του αγωνιστικού τμήματος, εδώ θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Θα δώσω ένα στίγμα. Σε ό,τι αφορά τις νέες υποδομές, ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και νέο αθλητικό κέντρο. Εχουμε δεσμευτεί δημόσια, αυτά τα πρώτα είναι τα απολύτως απαραίτητα για τα επόμενα. Να είστε σίγουροι πως θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθούν στην ώρα τους.

Το νέο γήπεδο θα δώσει όραμα και νέες γενιές φιλάθλων. Εφάμιλλο ευρωπαϊκών ομάδων, θα δώσει ευκαιρία να δουλέψουμε σε ακόμα μεγαλύτερο επαγγελματικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει όλα αυτά που χρειάζεται.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μοντέλο, μιλάμε για σαφές οργανόγραμμα. Θα στελεχώνεται με ανθρώπους με εξειδίκευση στο πεδίο τους. Αλλος με τις υποδομές, άλλος με το μάρκετινγκ. Το ίδιο στο αγωνιστικό.

Ενα μοντέλο με σαφείς ευθύνες, και λειτουργίες. Αλλη λειτουργία της ΠΑΕ, άλλη του αγωνιστικού τμήματος. Στο επόμενο κεφάλαιο, το DNA δεν αλλάζει. Θέλουμε και θα εξελιχθούμε, αλλά δεν θα αλλάξουμε ταυτότητα. Θα την ενισχύσουμε. Δεν θα αλλάξουμε τις αρχές που κουβαλάμε. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αλλάξει αλλά εξελίσσεται σαν εταιρεία. Για να μεγαλώσει την ιστορία του.

Το ζητούμενο δεν είναι να αντιγράψει ο ΠΑΟΚ ένα κλαμπ. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα στίγμα από ένα σχέδιο που επιμελούμαστε το τελευταίο διάστημα. Στο τέλος της σεζόν θα τα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα.

Μέχρι τότε όμως, αυτό θέλω να τονιστεί, έχουμε μπροστά μας 4 σημαντικά ματς που κρίνονται πάρα πολλά. Ολοι συνεχίζουμε να δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να ολοκληρώσουμε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τη σεζόν».

Αναφορικά με την κατασκευή της Νέας Τούμπας και το νέο προπονητικό κέντρο, επεσήμανε: «Είναι απόλυτα λογικό να έχουμε ενδιαφέρον όλοι για τις υποδομές. Δεν είναι απλά δέσμευση. Είναι απαραίτητο για έναν σύγχρονο οργανισμό. Εχουμε αγοράσει όλες τις απαραίτητες εκτάσεις για το αθλητικό κέντρο. Ολες τις απαραίτητες για να μην έχουμε τις παρεξηγήσεις που υπήρξαν.

Εχουμε ολοκληρώσει τις πρόδρομες εργασίες, το master plan και έχουν μπει μελετητές. Προχωράμε στις μελέτες και πιστεύω μέχρι τέλη Μαΐου θα πάρουμε τις εγκρίσεις από τη ΓΓΑ.

Από το φθινόπωρο θα τρέξει ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο του έργου και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα ξεκινήσει η κατασκευή. Είναι απόλυτα συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα.

Η «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού» τώρα. Υπογράψαμε με τον ΑΣ. Κάναμε τις πρώτες ενέργειες με τη σύσταση της εταιρείας. Καταθέσαμε τα έγγραφα και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα.

Το έργο αυτό χωρίζεται σε δύο project. Το πρώτο είναι ο περιβάλλων χώρος που είναι η ανάπλαση, η υπογειοποίηση και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το πάρκινγκ και το κολυμβητήριο.

Εδώ γίνονται οι συζητήσεις με τους φορείς, Δήμος – Περιφέρεια – Κράτος, παράλληλα είναι αυτό το στάδιο. Και τα δύο τρέχουν ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι τα προβλήματα γραφειοκρατικά ή οτιδήποτε άλλο θα τα ξεπερνάμε.

Μετά το καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και μετά θα καταθέσουμε για έκδοση οικοδομικής αδείας. Επικουρικά αρκετοί ασχολούμαστε με αυτό το project γιατί είναι βασικός στόχος».

Κατα τη διάρκεια τη χθεσινής μέρας, ο Ιβάν Σαββίδης συναντήθηκε τόσο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου όσο και με τους αρχηγούς (Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Κεντζιόρα) στο γνώμονα κυρίως την επόμενη μέρα και τα τέσσερα ματς που μένουν μέχρι το τέλος της σεζόν.