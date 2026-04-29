Η ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στα «ΝΕΑ», είχε ως αποδέκτη το Μέγαρο Μαξίμου και έβαλε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου το επιτελικό κράτος. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβήτησαν πως πρόκειται για διοικητική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, ζήτησαν η κυβερνώσα παράταξη να επαναξιολογήσει τα αποτελέσματα που είχε μέχρι σήμερα προκειμένου να διορθωθούν όποια σφάλματα έχουν παρατηρηθεί στη λειτουργία της κρατικής δομής – και κανείς δεν νομιμοποιείται να υποστηρίξει πως δεν έγιναν τέτοια στα επτά χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης.

Παρότι κάποιοι εξέλαβαν την παραπάνω παρέμβαση σαν ένα ακόμη επεισόδιο στα εσωκομματικά του κυβερνώντος κόμματος, θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί η χρησιμότητα που θα μπορούσε να έχει στη διαρκή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Η ανοιχτή συζήτηση, κάτω από το φως των προβολέων της δημοσιότητας, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την κυβέρνησή του και το κόμμα του να γίνουν αντιπολίτευση του εαυτού τους, άλλωστε.

Εφόσον, λοιπόν, αυξάνονται οι φωνές που επισημαίνουν ότι είναι αναγκαίες οι αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο – και δεν προέρχονται μόνο από τον χώρο της αντιπολίτευσης – έχει έρθει η ώρα να διεξαχθεί μια ειλικρινής, εις βάθος και με συγκεκριμένες προτάσεις κουβέντα ενώπιον των πολιτών. Κοινός στόχος όλων, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, πρέπει να είναι η βελτίωση του κράτους.