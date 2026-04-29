Σκηνές τρόμου περιγράφει εργαζόμενη που βρέθηκε μπροστά στους πυροβολισμούς το πρωί της Τρίτης από την επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού.

Η υπάλληλος, μιλώντας στο Orange Pres Agency, μετέφερε τον πανικό που επικράτησε στο Τμήμα Μητρώου όταν ο ηλικιωμένος δράστης εισέβαλε οπλισμένος στο κτίριο.

«Όλα έγιναν αστραπιαία, είδα την καραμπίνα να περνάει πάνω από το κεφάλι συναδέλφου», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κατερίνα, περιγράφοντας τη στιγμή που ο δράστης άνοιξε πυρ. Όπως εξηγεί, δεν πρόλαβε να δει ποιος μπήκε, αλλά άκουσε τον πρώτο πυροβολισμό και έσπευσε να καλυφθεί μαζί με τους συναδέλφους της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο δράστης δεν πυροβόλησε στον αέρα: «Η καραμπίνα πάνω από το κεφάλι ενός εργαζόμενου σίγουρα δεν σημαδεύει στο ταβάνι. Σημαδεύει ευθεία; Κάτω; Δεν το είδα αυτό, αλλά σίγουρα όχι στο ταβάνι». Η ίδια πρόσθεσε ότι μέσα σε δευτερόλεπτα όλοι είχαν πέσει κάτω από τα γραφεία, ενώ ένας συνάδελφος τραυματίστηκε στο πόδι.

Περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν, ανέφερε πως «από εκεί και πέρα βλέπαμε τα αίματα να τρέχουνε και πήγαμε να κρυφτούμε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ την εικόνα». Ο φόβος, όπως είπε, ήταν πανικός: «Φεύγαμε δεξιά και αριστερά για να σωθούμε, φοβηθήκαμε ότι θα συνεχίσει».

Έλλειψη αστυνομικής φύλαξης

Η εργαζόμενη κατήγγειλε την απουσία αστυνομικής κάλυψης στο κτίριο του ΕΦΚΑ Κεραμεικού, σημειώνοντας ότι υπήρχε μόνο ιδιωτική φύλαξη. «Δεν υπήρχε αστυνομία, δεν υπάρχει στο κτίριο κάλυψη από αστυνομικό. Ίσως είδε ότι έλειπε από κάτω ο φρουρός», δήλωσε, εκφράζοντας την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

«Θέλω να επιστρέψω με ασφάλεια και σιγουριά. Υποχρέωσή μας είναι να εξυπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας είναι να προφυλάσσει τους εργαζόμενους», τόνισε η κυρία Κατερίνα. Αναφερόμενη στον τραυματισμένο συμβασιούχο της ΔΥΠΑ, είπε ότι επικοινώνησε μαζί του και πως «το πόδι του είναι γεμάτο από τα σκάγια».

Αντίδραση της ΠΟΠΟΚΠ

Με αφορμή την επίθεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία στον ΕΦΚΑ για την Τετάρτη 29 Απριλίου. Η Ομοσπονδία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον τραυματισμένο συνάδελφο και στους εργαζόμενους που βίωσαν τις δραματικές στιγμές.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΠΟΚΠ υπογραμμίζει ότι η επίθεση είναι αποτέλεσμα του «κοινωνικού αυτοματισμού» που, όπως αναφέρει, υποδαυλίζεται από τις κυβερνήσεις, μετατρέποντας τους δημόσιους υπαλλήλους σε στόχο. Επισημαίνει επίσης ότι παρόμοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα, αλλά καθημερινότητα σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες όπου εκτονώνεται η κοινωνική πίεση για την ακρίβεια και τις χαμηλές συντάξεις.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως δεν είναι αναλώσιμοι και ζητούν άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση της ελαστικής εργασίας και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Παράλληλα, απαιτούν μόνιμη φύλαξη στις υπηρεσίες, ουσιαστικό έλεγχο ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για την αντιμετώπιση της φτώχειας.