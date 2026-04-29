Στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 600 εκατ. ευρώ και διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, προχώρησε η Alpha Bank. Ο αρχικός σχεδιασμός της τράπεζας έκανε λόγο για άντληση 500 εκατ. ευρώ από τις αγορές, όμως εν τέλει η τράπεζα αποδέχθηκε προσφορές για 100 εκατ. ευρώ περισσότερα. Το βιβλίο καλύφθηκε κατά σχεδόν τρεις φορές, με τις προσφορές να αγγίζουν τα 1,5 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο είναι σταθερό στο 3,75%, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,844%, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή ζήτηση. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά που αντλούνται από «πράσινα» ομόλογα κατευθύνονται αποκλειστικά σε προγράμματα και επενδύσεις που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για το ομόλογο εκδήλωσαν ενδιαφέρον περίπου 100 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 80% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού. Τη συναλλαγή συντόνισαν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση Senior Preferred ομολόγου της Alpha Bank μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται σε 1,35 δισ. ευρώ.

«Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας, η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης επιβεβαιώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της Alpha Bank» δήλωσε η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank Κατερίνα Μαρμαρά.

Στουρνάρας: Περισσότερη Ευρώπη

Να επιταχυνθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης με νέες κοινές εκδόσεις χρέους, ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και άμεση δημιουργία της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ζήτησε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στην ανεπίσημη συνεδρίαση του ECO/FIN στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας. «Τα κράτη-μέλη πρέπει να έρθουν πιο κοντά, προκειμένου να δώσουν και πάλι συλλογικές απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις» είπε χαρακτηριστικά.

Νέες τηλεφωνικές απάτες

Για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό, κάνει λόγο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισημαίνοντας προς τους κτηνοτρόφους ότι οι υπηρεσίες του αλλά και αυτές των Περιφερειών δεν ζητούν ποτέ τηλεφωνικά προσωπικά δεδομένα. Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, έχουν εντοπιστεί περιστατικά τηλεφωνικών επικοινωνιών από άγνωστα άτομα, τα οποία προσποιούνται ότι ενεργούν εκ μέρους υπηρεσιών ή εργαστηρίων και ζητούν προσωπικά δεδομένα, με πρόσχημα την ενημέρωση για αποτελέσματα εξετάσεων σχετικών με τον αφθώδη πυρετό.

Ζεστό χρήμα από την ΑΑΔΕ

Την πρώτη δόση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2026 κατέβαλε η ΑΑΔΕ σε 88.069 δικαιούχους. Η επιστροφή αφορά τα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2026. Το ποσό καταβολής ανέρχεται σε 20,683 εκατ. ευρώ.

Ποιος αναλαμβάνει το τιμόνι της ΕΛΣΤΑΤ

Τον διορισμό του καθηγητή Αθανασίου Κατσή στη θέση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ προτείνει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οπως αναφέρει η Επιτροπή, ο Αθανάσιος Κατσής πληροί πλήρως τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονταν στη διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Στατιστική από το The George Washington University (ΗΠΑ) και διαθέτει πλούσιο επιστημονικό έργο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους. Κατά τη συνέντευξη, ο Αθανάσιος Κατσής παρουσίασε ένα σαφές όραμα για την ενίσχυση του έργου της ΕΛΣΤΑΤ, με στόχο την παραγωγή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων, καθώς και τη διεύρυνση της συνεργασίας με φορείς και το κοινό. Η Επιτροπή σημείωσε ότι ο καθηγητής συγκεντρώνει τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του προέδρου. Να σημειωθεί ότι ο Αθανάσιος Κατσής παραιτήθηκε από τη θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ψήλωσε η οικοδομή τον Ιανουάριο

Αλμα σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), τον Ιανουάριο 2026, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 2.034 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 482.056 m2 επιφάνειας και 2.612.547 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 67,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 107,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, στο σύνολο της χώρας, κατά τον πρώτο μήνα του 2026 εκδόθηκαν 2.013 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 474.263 m2 επιφάνειας και 2.563.422 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 67,9% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 107,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.