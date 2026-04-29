Το πολιτικό σύστημα που εγκαθιδρύθηκε με το Σύνταγμα του 1975, έπειτα από 50 χρόνια, εμφανίζει κραυγαλέα συμπτώματα παρακμής και αποσύνθεσης. Κομματοκρατία συνώνυμη της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, πελατοκρατία συνώνυμη της ρουσφετολογίας είναι οι παθογένειες που διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Εχουν οδηγήσει πολιτική και πολιτικούς στην πλήρη απαξίωση. Εχουν απομακρύνει τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους από τις εκλογικές διαδικασίες. Εχουν εκθρέψει το τέρας του δεξιού και αριστερού αντισυστημισμού.

Εχω προτείνει τέσσερις βασικές τομές:

Μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200. Κατάργηση του σταυρού προτίμησης. Μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Η κατάργηση του σταυρού δεν απομακρύνει τον βουλευτή από την εκλογική του περιφέρεια. Αντίθετα, τον καθιστά ενεργό για τα προβλήματα των πολιτών συνολικά και όχι των πελατών.

Ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού. Το επιτάσσει η συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Το επιβάλλει το πρωτοφανές φαινόμενο των 64 μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναβάθμιση του κοινοβουλίου ως θεσμικό αντίβαρο του πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος καθώς και του ρόλου και status του βουλευτή. Ο βουλευτής πρέπει να γίνει ελεγκτής της χρηστής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης αντί να παρεμβαίνει ρουσφετολογικά.

Κόμματα πολιτών και όχι πελατών. Τα κόμματα οφείλουν να λειτουργούν δαπάναις των μελών τους και όχι των φορολογουμένων με ελαχιστοποίηση της κρατικής επιχορήγησης. Σήμερα η ίδρυση κόμματος αποτελεί επικερδή μπίζνα.

Οι πρόσφατες προτάσεις του Πρωθυπουργού με τις οποίες προτείνονται μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200-250, καθιέρωση ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, και εφαρμογή του λεγόμενου γερμανικού εκλογικού συστήματος που προβλέπει μονοεδρικές περιφέρειες και περιφέρειες με λίστα, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανοίγει επιτέλους ο διάλογος για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος.

Η χώρα χρειάζεται πράγματι «πολιτική αλλαγή». Οχι «για να φύγει ο Μητσοτάκης και να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση», όπως φαντασιώνεται η αντιπολίτευση. Χωρίς να είναι σε θέση να προτείνει ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα τους αντικαταστήσουν. Η κοινωνία που βρίσκεται μπροστά από τα κόμματα απαιτεί αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Αμερικανικού Ινστιτούτου PRC, ένα θηριώδες ποσοστό 83% πιστεύει ότι το πολιτικό σύστημα χρειάζεται μεγάλες αλλαγές ή και πλήρη ανατροπή. Το ίδιο όμως ποσοστό πιστεύει ότι η αλλαγή δεν είναι εφικτή. Γιατί κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν πρόκειται να συναινέσουν. Πράγματι, μέσα στο κλίμα τοξικότητας, αρνητισμού και σκανδαλολογίας που καλλιεργεί η αντιπολίτευση, η αναζήτηση διαλόγου και συναίνεσης είναι ματαιοπονία.

Διάλογος με την κοινωνία και συναίνεση των πολιτών είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να επιδιωχθούν. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ένταξη της αλλαγής του πολιτικού συστήματος στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και με την πρόσκληση της κοινωνίας να επικυρώσει ή να απορρίψει προσδίδοντας πλειοψηφία 180 εδρών στη ΝΔ που απαιτεί η υπερψήφιση του νέου Συντάγματος. Είμαι βέβαιος ότι η κοινωνία θα ανταποκριθεί.

Ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος είναι πρώην υπουργός