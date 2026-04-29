Ούτε τηλεφώνημα ούτε συνάντηση υπήρξε ή θα υπάρξει άμεσα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Σωκράτη Φάμελλου. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι κακές, είναι μάλλον ανύπαρκτες. Και κάπως έτσι θα μείνουν, τουλάχιστον μέχρι στην Αμαλίας να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και μέσα σε αυτές, είναι και η μοίρα του ΣΥΡΙΖΑ, η συνέχεια και η κάθοδός του στις επόμενες εκλογές ή η αυτοδιάλυσή του. Σε κάθε περίπτωση, επισήμως οι θέσεις των δύο πλευρών, του Τσίπρα και της Κουμουνδούρου, δεν εφάπτονται, καθώς αποτελούν πλέον διαφορετικές πολιτικές οντότητες. Και ας μην το έχουν καταλάβει ούτε οι ψηφοφόροι τους καλά-καλά ακόμα.

Συνάντηση εργασίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον τομεάρχη Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζο, και τον νομικό Μανώλη Βελεγράκη, συναντήθηκαν χθες στη Βουλή με τις εισηγήτριες της επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, Miapetra Kumpula-Natri και Laura Castel. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το κράτος δικαίου, σε συνέχεια του σχετικού υπομνήματος που είχαν υποβάλει Μάντζος και Γιώργος Παπανδρέου στην αρμόδια επιτροπή. Από το ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της συνάντησης, τονίστηκε πως παρότι η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι ώριμη και ανθεκτική, αντιμετωπίζει σήμερα πολύ σοβαρούς κινδύνους λόγω της υπονόμευσης των θεσμών – ειδική έμφαση δόθηκε, προφανώς, στο σκάνδαλό των υποκλοπών.

Εκδηλώσεις

Μετά τα νέα όργανα, πάντως, στο ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει τις εκδηλώσεις – στο πλαίσιο της κομματικής συσπείρωσης στον δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και στο πλαίσιο της προγραμματικής του πρότασης από όλες τις σχετικές γραμμές. Το Σάββατο που έρχεται, στις 2 Μαΐου, ο Παύλος Γερουλάνος θα βρίσκεται με τον Γιώργο Παπανδρέου στο πάνελ της εκδήλωσης της ΠΑΣΠ Κομοτηνής, με τίτλο «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα; Δημοκρατία ή Αυταρχισμός;», σε ένα συναπάντημα που κάποιος παρατηρητής μπορεί να ερμηνεύσει και σε εσωκομματικό επίπεδο. Σε μια εκδήλωση του Δικτύου της Αννας Διαμαντοπούλου, που θα λάβει χώρα σήμερα το απόγευμα, συζητάνε για την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία στην Ελλάδα.

Κι άλλες εκλογές

Θεωρείτε πως τελείωσαν με τις εσωκομματικές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ; Κι όμως, τους μένει μια ακόμη – η εκλογή προέδρου της ΕΔΕΚΑΠ, της Επιτροπής Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πιστοποίησης (της επιτροπής δηλαδή, που διαγράφει, αλλά και αναλαμβάνει τις εσωκομματικές κάλπες), η οποία έχει πλέον νέα σύνθεση. Η πρώτη της συνεδρίαση θα γίνει αύριο το απόγευμα, ώστε να εκλεγεί πρόεδρος (κατά πάσα πιθανότητα η Εύα Ζούπη). Για όποιον αναρωτιέται (και πρέπει να προνοεί να αναρωτιέται νωρίς, για να μην ψάχνει όταν έρθει η ώρα) ναι, όλες οι εσωκομματικές πλευρές εκπροσωπούνται στο όργανο. Δέκα οι προεδρικοί, πέντε όλη η αντιπολίτευση μαζί.

Απορία

Σε ποιον είπε ο Τασούλας «Δεν ήταν ομιλία, ήταν ρητορικό έργο», αναφερόμενος στα θερμά του λόγια για τον Κάθετο Διάδρομο; Στον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.