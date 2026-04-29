Ένα τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ανήλικης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Παροικιάς στην Πάρο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 31χρονος Έλληνας, παρέσυρε πεζή ανήλικη υπήκοο Γαλλίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.