Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου», στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου εκσυγχρονισμού και ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του οργανισμού.

Από την Τρίτη 28 Απριλίου 2026, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι μπορούν να αναζητούν και να εκτυπώνουν το ενημερωτικό σημείωμα δωροσήμου για κάθε χρήση, εύκολα και άμεσα, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στις τοπικές διευθύνσεις του φορέα.

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Μισθωτούς», με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η λειτουργία της υπηρεσίας «Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου» αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση της διαχείρισης του δωροσήμου στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον του φορέα, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των ασφαλισμένων.