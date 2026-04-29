Σταδιακή αλλά ιδιαίτερα αισθητή μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη 30 Απριλίου στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές, τις σποραδικές καταιγίδες, την ενίσχυση των βορείων ανέμων. Παράλληλα, η χώρα θα βρεθεί σε τροχιά πτώσης της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου, με το ψυχρότερο σκηνικό να γίνεται πιο αισθητό προς την Πρωτομαγιά.

Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει αρχικά τα βόρεια τμήματα και σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ δεν θα λείψουν ακόμη και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά, φέρνοντας ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό για την εποχή.

Το άστατο αυτό μοτίβο αναμένεται να διατηρηθεί και το Σαββατοκύριακο, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα, με τις χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες και τους ισχυρούς βοριάδες να επιμένουν έως και την Κυριακή. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται ουσιαστικά από το βράδυ της Κυριακής.

Πέμπτη 30 Απριλίου: Ξεκινά η αλλαγή από τα βόρεια

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές.

Από τις βραδινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται και τοπικές χιονοπτώσεις.

Ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, στο Ιόνιο μεταβλητοί και στο Αιγαίο βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι σε όλη τη χώρα, με σημαντική ενίσχυση στα βόρεια θαλάσσια τμήματα του Αιγαίου, όπου θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς και τοπικά τους 21°C. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα υπάρξει αξιόλογη μεταβολή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι λίγες νεφώσεις των πρωινών ωρών θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα και το βράδυ θα παρουσιάσουν ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως και 6 μποφόρ.

Πρωτομαγιά με έντονη αστάθεια και αισθητή ψύχρα

Την Παρασκευή 1η Μαΐου, η αλλαγή του καιρού θα γίνει ακόμη πιο αισθητή σε όλη τη χώρα. Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και σταδιακά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά. Παράλληλα, θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι έως και 8 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και στα βόρεια και κεντρικά τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ψύχρας.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σε όλη τη χώρα, πιο αισθητή στα βόρεια, τα κεντρικά και τα ανατολικά. Στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 22 βαθμών. Τοπικά σε Κρήτη και Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό επιμένει μέχρι την Κυριακή

Σάββατο 2 Μαΐου: Επιμένει η αστάθεια με βροχές και ισχυρούς βοριάδες

Το Σάββατο, το άστατο σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώνουν, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Στα νότια τμήματα, κυρίως τις πρωινές ώρες, δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Παράλληλα, θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ και κατά τόπους ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές, διατηρώντας το πιο ψυχρό σκηνικό για την εποχή.

Κυριακή 3 Μαΐου: Σταδιακή βελτίωση, αλλά επιμένουν τα φαινόμενα στα ανατολικά

Την Κυριακή, στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Αντίθετα, στα ανατολικά και τα νότια, και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, θα διατηρηθούν οι νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα νοτιοανατολικά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού στις περιοχές αυτές αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Επιπλέον, θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τοπικά έως και 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.