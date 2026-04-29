Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ σκόρπισε μεγάλο ενθουσιασμό στο Ηράκλειο και σε ολόκληρη την Κρήτη, με τις εικόνες και τα βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο, στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Γαζίου, μαθητές και δασκάλες τραγούδησαν μετά την πρωινή προσευχή το γνωστό σύνθημα της ομάδας, «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», μεταφέροντας το κλίμα γιορτής ακόμα και μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Η επιτυχία του ΟΦΗ και η κατάκτησ του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας της ιστορίας του μετά από 39 χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλη χαρά, με μικρούς και μεγάλους να ζουν έντονα τις ιστορικές στιγμές για τον σύλλογο.