Σοκ στην Αθήνα προκάλεσε η υπόθεση του 89χρονου άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια εντοπίστηκε στην Πάτρα, έχοντας, όπως φέρεται, σκοπό να ταξιδέψει στο Στρασβούργο για να συνεχίσει την πράξη του. Ο ίδιος μίλησε δημόσια, εξηγώντας τι τον ώθησε να πάρει την κοντόκαννη καραμπίνα και να επιτεθεί σε δημόσιες υπηρεσίες.

Φίλοι και γνωστοί τον περιγράφουν ως πράο, κοινωνικό και οικονομικά εύρωστο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ο 89χρονος είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, ήταν καλλιεργημένος και δεν είχε δώσει ποτέ αφορμή για ανησυχία. Ωστόσο, για επτά ώρες κινήθηκε στο κέντρο της Αθήνας πυροβολώντας σε υπηρεσίες του Δημοσίου, καταφέρνοντας να διαφύγει από την Αστυνομία.

Συγγενείς και συγχωριανοί κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χωρίς ενδείξεις βίαιης συμπεριφοράς ή συγκρούσεων με τις Αρχές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομο με ιστορικό ψυχικής επιβάρυνσης. Ο ίδιος επιμένει ότι είναι απολύτως υγιής, δηλώνοντας: «Προτιμώ να πάω στη φυλακή παρά στο γηροκομείο και να πεθάνω μετά από λίγες εβδομάδες. Θα τους διηγούμαι εκεί ιστορίες από το Σικάγο, είμαι απόλυτα υγιής πνευματικά και ψυχικά».

Το τελευταίο διάστημα, ο 89χρονος αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη συνταξιοδότησή του, το οποίο, όπως αναφέρει, προσπάθησε επανειλημμένα να επιλύσει μέσω των αρμόδιων φορέων. Ο ίδιος συνδέει την πράξη του με ένα παλαιότερο περιστατικό του 2019, το οποίο, όπως υποστηρίζει, τον εξόργισε και τον ώθησε να αντιδράσει.

«Όταν το 2019 είχα αγοράσει μία καραμπίνα και τους έγραψα στην εισαγγελία Αθηνών ότι θα τους πυροβολήσω ως διαμαρτυρία, με έκλεισαν για ένα μήνα στο Δαφνί και αυτό με εξαγρίωσε αλλά μου έδωσε περισσότερη δύναμη να αντιδράσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, φαίνεται να επιθυμεί να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής του, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του και τις πράξεις του.

Αντιδράσεις από το Χανδρινό Μεσσηνίας

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Χανδρινό Μεσσηνίας, επικρατεί σοκ. Κάτοικοι και συγγενείς δηλώνουν πως ο 89χρονος δεν είχε δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα και χαρακτηρίζουν απίστευτα όσα συνέβησαν. Ένας συγγενής ανέφερε ότι του είχε εκμυστηρευθεί πως ήταν έτοιμος να πάρει τον νόμο «στα χέρια του».

Οι γείτονες περιγράφουν έναν άνθρωπο που περνούσε μεγάλα διαστήματα στο σπίτι του, είχε επαφές με τους γύρω του και δεν είχε προκαλέσει ποτέ προβλήματα. Όλοι δηλώνουν συγκλονισμένοι, αδυνατώντας να συμβιβάσουν την εικόνα που είχαν για εκείνον με την πραγματικότητα των γεγονότων.

Τέλος, το παζλ της υπόθεσης εξακολουθεί να συμπληρώνεται, ενώ η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα του κοινωνικού και ήρεμου 89χρονου και στις πράξεις του παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών.

«Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα – Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο»

Ο 89χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πέντε άτομα σε δύο διαδοχικές επιθέσεις, στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, οδηγήθηκε το πρωί στην Ευελπίδων. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη στην Πάτρα έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο, μετήχθη το βράδυ στη ΓΑΔΑ και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο 89χρονος υποστήριξε ότι αιτία των πράξεών του ήταν η πολύχρονη διαμάχη του με το δημόσιο για τη χορήγηση συμπληρώματος σύνταξης. Όπως είπε, ζητούσε το επίδομα για τα χρόνια που είχε εργαστεί στην Ελλάδα, ενώ λάμβανε ήδη συντάξεις από την Αμερική και τη Γερμανία.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. «Ήθελα απλώς να κάνω θόρυβο για να ακουστεί το πρόβλημά μου. Αν ήθελα να σκοτώσω θα σκότωνα, αλλά πυροβολούσα στο πάτωμα». Την εκδοχή αυτή επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες των επιθέσεων.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, μετά το περιστατικό πήρε ταξί από τον ΕΦΚΑ, καθώς το όχημα που τον είχε μεταφέρει εκεί είχε αποχωρήσει. Κατευθύνθηκε προς τη Λουκάρεως και, αφού βγήκε από το Πρωτοδικείο, επιβιβάστηκε εκ νέου σε ταξί με προορισμό την Πάτρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν ρωτήθηκε αν είχε σκοπό να ταξιδέψει στο Στρασβούργο, όπως είχε ακουστεί, απάντησε: «Το σκέφτηκα να πάω και να ρίξω μια τουφεκιά και εκεί στο Δικαστήριο. Τι να πάω φυλακή εδώ, τι στην Ευρώπη…».

Όπως ανέφερε, αρχικά σκέφτηκε να πάει στα ΚΤΕΛ Κηφισού, αλλά τελικά αποφάσισε να ταξιδέψει στην Πάτρα. Εκεί σχεδίαζε να βγάλει εισιτήριο για Ιταλία, όμως δεν κατάφερε να κάνει ανάληψη χρημάτων από το ΑΤΜ και έτσι το ταξίδι του αναβλήθηκε.

Πρόσθεσε ότι είχε σκεφτεί να επιστρέψει και στο χωριό του, στην Καλαμάτα, ώστε να πάει στην κεντρική πλατεία και να καλέσουν εκεί οι αστυνομικοί για να τον συλλάβουν.