Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντομαγκόι Βίντα, με τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό να παραμένει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο έμπειρος στόπερ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ένωση, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση του με τον σύλλογο, στον οποίο φαίνεται πως θα ολοκληρώσει την επαγγελματική του καριέρα.

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε και ανακοινώθηκε σε ιδιαίτερα συμβολική ημέρα, καθώς συνέπεσε με τα γενέθλιά του, στα 37 του χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

“Ο Ντομαγκόι Βίντα έδωσε τα χέρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο και θα συνεχίσει για ένα ακόμα χρόνο στην ΑΕΚάρα μας!”

O Mάριος Ηλιόπουλος ανέφερε προς τον Κροάτη στόπερ

“Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι εδώ σήμερα, γιατί είσαι ένας από τους πυλώνες τις ομάδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν εδώ, έδειξες το πάθος σου, την αφοσίωσή σου και έδειξες επίσης τις αξίες σου, όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως άνθρωπος.

Και ξέρεις, γιατί το έχω ξαναπεί, δεν χρειαζόμαστε μόνο καλούς παίκτες, χρειαζόμαστε ανθρώπους και παίκτες που σέβονται την ιστορία μας, που έχουν μαχητικό πνεύμα και που διαθέτουν την κατάλληλη σχετική κουλτούρα.

Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας από τους “εκλεκτούς”, δηλαδή ένας από τους αρχηγούς. Οπότε θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη στιγμή.

Μείνε εδώ, να είμαστε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το νέο μονοπάτι, σε έναν νέο δρόμο που η ΑΕΚ ονειρεύεται και βαδίζει.”