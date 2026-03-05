Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια είναι αναμφίβολα ο Ντομαγκόι Βίντα. Τον προσεχή Απρίλιο θα κλείσει τα 37 του χρόνια. Από το 2022 μετρά ένα νταμπλ ως βασικός και 121 συμμετοχές με την ΑΕΚ. Στην καριέρα του είχε 165 συμμετοχές με την Ντιναμό Κιέβου και 160 με την Μπεσίκτας, τα σημαντικότερα κλαμπ της ζωής του.

Τον Φεβρουάριο υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν τον Βίντα να αποσύρεται και να αναλαμβάνει πόστο στην εθνική Κροατίας. Ωστόσο, σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ, ο στόπερ ενημέρωσε τον Ζλάτκο Ντάλιτς και την Κροατική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του, απορρίπτοντας την πρόταση.

Ο Βίντα ευχαρίστησε τον Ντάλιτς και τόνισε πως το πλάνο του είναι να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο και να μην αποσυρθεί το καλοκαίρι. Στην ΑΕΚ, το συμβόλαιό του λήγει το φετινό καλοκαίρι, αλλά η ομάδα επιθυμεί να τον κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Με τα ηγετικά του χαρακτηριστικά και την εμπειρία του, ο Βίντα παραμένει βασικός πυλώνας για το σύλλογο, ενώ η συζήτηση για επέκταση συμβολαίου για ακόμη ένα χρόνο θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο.