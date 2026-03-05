Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε ομάδες για γεγονότα που σημειώθηκαν στους αγώνες της 23ης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 18.000 ευρώ για την αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, όπου στις εξέδρες βρέθηκαν περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι της ομάδας.

Παράλληλα, μικρότερες χρηματικές ποινές επιβλήθηκαν και σε άλλους συλλόγους. Ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει 1.000 ευρώ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ το ίδιο ποσό επιβλήθηκε και στην Κηφισιά για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό που διεξήχθη στη Νίκαια