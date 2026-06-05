Μία ξεχωριστή συνεργασία ανακοίνωσε η Cyprus Airways, καθώς ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Αντρέα Πίρλο, αποτελεί πλέον τον επίσημο Brand Ambassador της εταιρείας.

Η κυπριακή αεροπορική εταιρεία γνωστοποίησε τη συμφωνία μέσω των κοινωνικών δικτύων, τονίζοντας πως ο Ιταλός παλαίμαχος μέσος ενσαρκώνει αξίες όπως το πάθος, η αφοσίωση και το διεθνές πνεύμα, στοιχεία που αποτελούν βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της.

Ο Πίρλο, ένας από τους κορυφαίους χαφ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με πλούσια καριέρα σε συλλόγους όπως η Μίλαν και η Γιουβέντους αλλά και με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 με την Ιταλία, θα αποτελέσει το πρόσωπο της εταιρείας σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Στην ανακοίνωσή της, η Cyprus Airways υπογράμμισε επίσης τους ισχυρούς δεσμούς του Πίρλο με την Ιταλία και το Ντουμπάι, επισημαίνοντας πως ο ίδιος συμβολίζει τις γέφυρες που συνεχίζει να χτίζει η εταιρεία ανάμεσα στην Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η συνεργασία με τον Ιταλό θρύλο αποτελεί μία ακόμη κίνηση διεθνούς προβολής για την Cyprus Airways, η οποία επενδύει σε πρόσωπα με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και ισχυρό αποτύπωμα στον αθλητισμό.

Η ανακοίνωση της Cyprus Airways

«Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά ✈️

Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τον Αντρέα Πίρλο ως τον επίσημο Brand Ambassador της Cyprus Airways.

Γνωστός σε όλο τον κόσμο για τη σπουδαία προσφορά του στο ποδόσφαιρο, ο Αντρέα Πίρλο εκπροσωπεί το πάθος, την αφοσίωση και το διεθνές πνεύμα που μας εμπνέουν καθημερινά.

Με ισχυρούς δεσμούς τόσο με την Ιταλία όσο και με το Ντουμπάι, αντικατοπτρίζει τις γέφυρες που συνεχίζουμε να χτίζουμε μεταξύ της Κύπρου, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής».