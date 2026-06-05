Η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Αρη, που έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης στο Κλειστό «Ανέστης Πεταλίδης» του «Κλεάνθης Βικελίδης», είχε πάνω της αρκετά βλέμματα, κυρίως λόγω της ΠΑΕ.

Με τη συμμετοχή αρκετών μελών, τέθηκαν προς συζήτηση διάφορα ζητήματα, με κύριο θέμα αρχικά το βόλεϊ, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις που αφορούσαν το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Όσον αφορά το τμήμα βόλεϊ, εγκρίθηκε η δημιουργία νέου ΤΑΑ για την ανδρική ομάδα, καθώς και η συγκρότηση τριμελούς διοικούσας επιτροπής, αποτελούμενης από τους κ. Αϊβαζίδη, Τοσουνίδη και Γκαντώνα.

Σχετικά με την ΠΑΕ, οι εκπρόσωποι του Α.Σ. υπογράμμισαν ότι οι επαφές για την αναζήτηση επενδυτή βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, τέθηκε ερώτημα σχετικά με το αν ο Θεόδωρος Καρυπίδης έχει προχωρήσει στην υπογραφή κάποιου εγγράφου, με την απάντηση να επισημαίνει πως υφίσταται συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ Α.Σ., ΠΑΕ και της Deloitte.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθώς οποιαδήποτε παράβαση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά της οφειλής ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, αποφασίστηκε η άμεση κυκλοφορία ενιαίου εισιτηρίου διαρκείας για όλα τα τμήματα του Α.Σ., ενώ γνωστοποιήθηκε και η συμφωνία του συλλόγου με εταιρεία αθλητικής ένδυσης, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των αγωνιστικών τμημάτων.