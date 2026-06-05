Με 173 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το όριο ταχύτητας ήταν 90, εντοπίστηκε να κινείται 19χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο εκτεταμένων τροχονομικών ελέγχων της Αστυνομίας κατά το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός οδηγός «πιάστηκε» από το ραντάρ αργά το απόγευμα της Κυριακής, ενώ κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια των ίδιων ελέγχων, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και έναν 36χρονο οδηγό φορτηγού στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών. Ο άνδρας φέρεται να οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς, όπως έγινε γνωστό, η άδεια του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.