Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League πλησιάζει προς το τέλος της και η μάχη για τον τίτλο βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Μετά από 23 αγωνιστικές, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βρίσκονται ισόβαθμοι στην κορυφή με 53 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 42.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από άνετη νίκη με 4-1 απέναντι στον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αναμέτρηση, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε επίσης με 4-1 της Κηφισιάς στη Νίκαια και έφτασε στην κορυφή. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα τεθούν αντιμέτωποι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση της φετινής βαθμολογίας με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τρεις από τους τέσσερις «μεγάλους» εμφανίζονται βελτιωμένοι.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ξανά στην κορυφή, όμως πέρσι στο ίδιο σημείο της σεζόν είχε λιγότερους βαθμούς και δεν είχε συγκάτοικους. Φέτος, παρά τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και τα συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια, έχει συγκεντρώσει 53 βαθμούς.

Αυτή είναι η βαθμολογία της Super League πέρσι στην 23η αγωνιστική

Μεγάλη πρόοδο έχει παρουσιάσει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την περσινή σεζόν μετά από 23 αγωνιστικές είχε 43 βαθμούς. Φέτος έχει δέκα περισσότερους και διεκδικεί δυναμικά το πρωτάθλημα.

Βελτιωμένη είναι και η ΑΕΚ, που πέρσι στο ίδιο σημείο της χρονιάς είχε 49 βαθμούς, ενώ τώρα έχει φτάσει επίσης στους 53. Την προηγούμενη σεζόν μάλιστα ακολούθησε ένα αρνητικό σερί που την έφερε τελικά στην τέταρτη θέση των play off.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με πέρσι. Την προηγούμενη χρονιά είχε 46 βαθμούς και βρισκόταν κοντά στην κορυφή, ενώ φέτος έχει 42 και βρίσκεται 11 βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση.

Το τελικό σκηνικό στη μάχη του τίτλου θα διαμορφωθεί στα play off, όμως η σύγκριση με την περασμένη σεζόν δείχνει ξεκάθαρα πώς έχουν διαφοροποιηθεί οι ισορροπίες στο φετινό πρωτάθλημα.