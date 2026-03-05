Η μάχη για την κορυφή στη Stoiximan Super League συνεχίζει να εξελίσσεται σε θρίλερ, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά την Τετάρτη (4/3) στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στο γήπεδο της Νεάπολης και έφτασε στην κορυφή της βαθμολογίας, όπου πλέον βρίσκεται μαζί με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με τις τρεις ομάδες να έχουν τους ίδιους βαθμούς.

Το μεγάλο ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή (8/3) στο Φάληρο αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη για την πρώτη θέση στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, όλα παραμένουν ανοιχτά και οι ισορροπίες στη βαθμολογία είναι εξαιρετικά λεπτές.

Το πρόγραμμα των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική: 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά