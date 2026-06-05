Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες.