Η μάχη για την κορυφή στη Stoiximan Super League έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, καθώς ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ βρίσκονται ισόβαθμοι στους 53 βαθμούς, διαμορφώνοντας μία από τις πιο συναρπαστικές κούρσες τίτλου των τελευταίων χρόνων.

Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση χάρη στα αποτελέσματα των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα είναι τι προβλέπεται εάν οι τρεις ομάδες ολοκληρώσουν τη σεζόν με τον ίδιο αριθμό βαθμών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας ενεργοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια που εφαρμόζονται αποκλειστικά στις ομάδες που έχουν τους ίδιους βαθμούς. Μέσα από αυτά τα διαδοχικά κριτήρια καθορίζεται τελικά η σειρά κατάταξης και ποια ομάδα θα βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παρακάτω παρατίθενται τα επίσημα κριτήρια ισοβαθμίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 20 του ΚΑΠ.

– το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

– τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

– τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

– την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

– οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

– η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

– οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.