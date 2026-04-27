Ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε ενόψει της έναρξης των Play-Offs της EuroLeague και της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στην απουσία του Κώστα Σλούκα, ο οποίος θα χάσει ολόκληρη τη σειρά, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν πρόκειται να αναζητήσει άλλοθι, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για δικαιολογίες σε αυτό το επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν:

«Είναι η ώρα για τα πλέι-οφ. Όλοι θα παίξουν με τα συστήματά τους. Η Βαλένθια το έκανε πολύ καλά, αλλά έχασε πολλά ματς. Έχουμε το σύστημά μας. Είναι σημαντικό το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα την μέρα του αγώνα. Θα δούμε δύο διαφορετικά συστήματα. Γνωριζόμαστε καλά. Οι παίκτες στο παρκέ θα παλέψουν για τη νίκη».

Για τον Σλούκα: «Ο Σλούκας είχε πρόβλημα την τελευταία εβδομάδα με το γόνατο και τον μηνίσκο. Είχε πρόβλημα στην προπόνηση και οι γιατροί είπαν ότι σε αυτά τα δύο ματς είναι αδύνατο να παίξει. Μεγάλη απώλεια για εμάς. Έχουμε αρκετούς παίκτες. Έχουμε αρκετούς ποιοτικούς παίκτες. Δεν είναι ώρα για δικαιολογίες. Ακόμα και αν παίξεις με 7-8 παίκτες, η Μονακό με 8 παίκτες πέρασε στα πλέι-οφ. Δεν είναι ώρα να σκεφτείς ποιοι θα λείπουν αλλά να προετοιμάσεις όσους θα παίξουν. Ελπίζω πως θα είναι έτοιμος για τα ματς στην Αθήνα».

Για το αν μετράει η εμπειρία: «Όχι. Είναι μονά παιχνίδια. Είτε παίζεις στα πλέι-οφ είτε απλά ένα ματς… Όλα τα ματς φέτος ήταν ανταγωνιστικά. Η Βαλένθια έχει καλή χημεία, παίζει πολύ καλά. Κάναμε μερικά καλά παιχνίδια στην σεζόν, κερδίσαμε εκτός έδρας κόντρα σε ομάδες που τερμάτισαν στην 8άδα. Θα είναι σημαντική η εμφάνιση την μέρα του αγώνα. Και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν. Το καλό είναι ότι πρέπει να κερδίσεις τρία ματς για να περάσεις στο Final-Four ή να χάσεις τρία και να αποκλειστείς. Οπότε δεν υπάρχει τύχη. Θα δούμε ποια ομάδα είναι καλύτερη, ποιοι παίκτες και προπονητές μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Σε μονό ματς μπορεί να σκεφτείς στρατηγική, να υπάρχει τύχη, στρατηγική. Τώρα είναι τρία ματς. Πρέπει να το αξίζουμε, να παίξουμε καλό μπάσκετ και να κερδίσουμε τρία ματς. Συγκεντρωνόμαστε στο πρώτο ματς για να κερδίσουμε. Αλλά είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, η σειρά θα συνεχιστεί. Μόνο όποιος κερδίσει τρία ματς θα περάσει στο Final-Four».

Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν είχε σπασμούς στην πλάτη τις τελευταίες 2-3 μέρες, αλλά σήμερα προπονήθηκε. Πιστεύω θα είναι διαθέσιμος».

Για το αν έχει ετοιμάσει κάποια καινούργια τακτική: «Δεν πιστεύω ότι οι τακτικές θα κερδίσουν την σειρά. Οι παίκτες θα το κάνουν. Πιστεύω 100% στους παίκτες μου, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που παίζουμε τρία χρόνια».