Ο Ντομαγκόι Βίντα συμπληρώνει σήμερα τα 37 του χρόνια. Ενας κροάτης αμυντικός, τοπ τα προηγούμενα χρόνια, που έγινε γνωστό πως θα παρατείνει τη θητεία του στην ΑΕΚ. Ας είμαστε, ωστόσο, προσγειωμένοι. Ο Βίντα με το αγέρωχο στυλ και τον γνωστό δυναμισμό, ναι μεν θα βρίσκεται στο ρόστερ των Κιτρινόμαυρων, αμφίβολο όμως είναι κατά πόσο θα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στο αγωνιστικό κομμάτι.

Το «είπε» αυτό το ίδιο το ποδόσφαιρο. Εως τώρα και τούτη τη σεζόν, ο Βίντα αγωνίστηκε σε 12 ματς πρωταθλήματος, πάει να πει ότι έχασε σύντομα τη θέση του βασικού και το δίδυμο των Μουκουντί και Ρέλβας έδειξε ακλόνητο. Κέρδισε σε απόλυτο βαθμό την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς.

Και η ΑΕΚ, μολονότι είχε αριθμητικές ελλείψεις στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών, μόνο περιστασιακά αντιμετώπισε ζητήματα στον συγκεκριμένο χώρο της οπισθοφυλακής. Λες και η τύχη ήταν με το μέρος της. Η δύναμη του Μουκουντί στον αέρα και η μεταγραφή-εύρημα του Ρέλβας, έλυσαν τα χέρια του σέρβου προπονητή.

Για να είναι, όμως, όλοι ειλικρινείς, αξίζει να αναφέρουμε και το εξής: ο Κάλενς, επίσης στο ρόστερ της ΑΕΚ αλλά με προβλήματα υγείας, προβλέπεται να αποχωρήσει. Αρα, μία μεταγραφή θα την κάνουν στα Σπάτα και ήδη εξετάζουν βιογραφικά.

Αλλά έχοντας κατά νου το «ένα χρόνο πιο μεγάλος σε ηλικία ο Βίντα», δεν αποκλείεται να προχωρήσει η ΑΕΚ και σε δεύτερη κίνηση, μάλλον με φόντο το μέλλον.

Το κυνήγησε αυτό και με τον Χρυσόπουλο, αλλά το εν λόγω στοίχημα ακόμη να αποδώσει και να βγει. Η απόφαση για τον Βίντα, πάντως, έχει και την «ανάγνωση» πως στην ΑΕΚ δεν κόβουν δεσμούς με ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει τα… χιλιόμετρά τους, αλλά τους θέλουν στην ομάδα, έτοιμους να βοηθήσουν όταν χρειαστεί και όσο μπορούν.

Το έδειξαν και με τον Μάνταλο που ήταν το πρώτο και ίσως το απόλυτα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης. Γιατί πολλά στο ποδόσφαιρο είναι θέμα διαχείρισης. Οταν χρησιμοποιείς με μέτρο έναν ποδοσφαιριστή, εισπράττεις ίσως και παραπάνω από όσα θα ανέμενες. Και δείχνεις τον δρόμο για τον επόμενο.

Ο Ντομαγκόι Βίντα συγκαταλέγεται πλέον στους παίκτες που έγραψαν ιστορία στην ΑΕΚ. Οχι μόνο με όσα κατέκτησαν και τους τίτλους τους. Αλλά με τη συμπεριφορά και την προσωπικότητά τους. Μια σύνδεση της εμπειρίας, της προσφοράς, ένα παράδειγμα σύμφωνα με όσα θέλει να αναδείξει η ΑΕΚ.