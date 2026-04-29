Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση, αξιοποιώντας εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών εντός του ίδιου του σώματος. Η χρήση του συστήματος οδήγησε στην έναρξη ερευνών εις βάρος εκατοντάδων αστυνομικών, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις που εκτείνονται από πειθαρχικά παραπτώματα έως σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από την Palantir Technologies και λειτούργησε για περίπου μία εβδομάδα, αξιοποιώντας δεδομένα που η αστυνομία είχε ήδη στη διάθεσή της με νόμιμο τρόπο. Μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριών, εντόπισε ύποπτα μοτίβα συμπεριφοράς, οδηγώντας ακόμη και σε συλλήψεις. Τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν για σοβαρά αδικήματα, όπως κατάχρηση εξουσίας για σεξουαλικούς σκοπούς, απάτη και σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 100 αστυνομικοί ερευνώνται για καταχρήσεις στα συστήματα διαχείρισης βαρδιών με σκοπό προσωπικό ή οικονομικό όφελος, ενώ περίπου 500 έλαβαν προειδοποιήσεις για συναφή ζητήματα. Παράλληλα, δεκάδες ανώτεροι αξιωματικοί φέρονται να παραβίασαν κανονισμούς παρουσίας, δηλώνοντας ψευδώς ότι εργάζονταν από το γραφείο.

Το εργαλείο αποκάλυψε επίσης περιπτώσεις μη δήλωσης συμμετοχής σε οργανώσεις όπως η μασονία, η οποία θεωρείται πλέον δηλωτέο συμφέρον στο σώμα. Δώδεκα αστυνομικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ενώ δεκάδες άλλοι βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί

Η ηγεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας υπερασπίζεται τη χρήση της τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης του κοινού. Ο επικεφαλής της δύναμης, Mark Rowley, υπογράμμισε πως η αστυνόμευση πρέπει να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, όχι μόνο στην καταπολέμηση του εγκλήματος αλλά και στην εσωτερική εποπτεία.

Ωστόσο, η επιλογή της Palantir Technologies έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η εταιρεία έχει δεχθεί διεθνώς έντονη κριτική για τις συνεργασίες της με κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες ασφαλείας. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και την πιθανότητα υπέρμετρης επιτήρησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην ασφάλεια

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις δομές ασφάλειας. Από την αναγνώριση προσώπου έως την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, οι αρχές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για αποτελεσματικότερη δράση. Ωστόσο, η χρήση τέτοιων εργαλείων εντός ενός οργανισμού, με τόσο εκτεταμένα αποτελέσματα, ανοίγει νέο κύκλο συζήτησης για τα όρια, τις εγγυήσεις και τις πιθανές καταχρήσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται αφορά όχι μόνο την αποτελεσματικότητα αλλά και τη νομιμοποίηση: μέχρι ποιο σημείο μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επιτηρεί τους ίδιους τους φορείς εξουσίας; Και ποιος, τελικά, ελέγχει τον αλγόριθμο;

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και τα δικαιώματα αποδεικνύεται πιο εύθραυστη από ποτέ.