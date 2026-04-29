Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στοχεύοντας στα ταμεία του καθεστώτος σε μια υψηλού κινδύνου προσπάθεια να επιβάλει μια πυρηνική συνθηκολόγηση που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και καιρό.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, o Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιλέγει τη συνέχιση της πίεσης στην οικονομία του Ιράν και στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας, εμποδίζοντας τη ναυτιλία από και προς τα ιρανικά λιμάνια. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο πρόεδρος θεωρεί πως οι εναλλακτικές επιλογές του, όπως η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η πλήρης αποχώρηση από τη σύγκρουση, ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο από τη διατήρηση του αποκλεισμού.

Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, ο πρόεδρος εκτίμησε ότι η συνέχιση του αποκλεισμού, με στόχο να αναγκαστεί η Τεχεράνη να υποχωρήσει στο ζήτημα των πυρηνικών, αποτελεί την επιλογή με τον μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με άλλες στρατιωτικές ή διπλωματικές κινήσεις.

Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται η WSJ ο Τραμπ δεν είναι προς το παρόν διατεθειμένος να αποσύρει την απαίτησή του από το Ιράν, τουλάχιστον, να δεσμευτεί να αναστείλει τον πυρηνικό εμπλουτισμό του για 20 χρόνια και να αποδεχτεί τους περιορισμούς μετά από αυτό το σημείο.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε στους συνεργάτες του ότι η πρόταση τριών βημάτων του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αναβολή των πυρηνικών συνομιλιών για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις απέδειξε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματευόταν καλή τη πίστει.

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους στον πόλεμο με το Ιράν και ότι «χάρη στον επιτυχημένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μέγιστη επιρροή στο καθεστώς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σημειώνεται ότι οι προσπάθειες να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έμοιαζαν να παραμένουν σε απόλυτο αδιέξοδο χθες Τρίτη, με τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τη νέα πρόταση του Ιράν για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ , υπό διπλό, ιρανικό και αμερικανικό αποκλεισμό, που έχει παραλύσει την κίνηση των πλοίων.

Η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά αυτά, στρατηγικής σημασίας για την εμπορία πετρελαίου και αερίου, έχει μετατραπεί σε μείζον διακύβευμα ενόψει της επίλυσης της ένοπλης σύγκρουσης, που ξέσπασε με τους σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ενώ εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, τα στενά παραμένουν de facto κλειδωμένα από την Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών μοιάζουν να κάνουν σημειωτόν.

«Δεν θεωρούμε ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει», είπε στην ιρανική κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος του στρατού του Ιράν, ο Αμίρ Ακραμινιά.