Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν θα συνεχίσει την καριέρα του στην G-League, σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τζέικ Φίσερ. Ο 26χρονος διεθνής σέντερ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας, και όπως αναφέρεται, θα υπογράψει με τους Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, τη θυγατρική ομάδα των Χιούστον Ρόκετς στην G-League.

Ο Γιουρτσεβέν είχε αποκτηθεί πέρυσι το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό, προερχόμενος από το ΝΒΑ (Μαϊάμι Χιτ και Γιούτα Τζαζ), αλλά δεν κατάφερε να καθιερωθεί στο «τριφύλλι». Την περσινή σεζόν, σε 31 παιχνίδια, μέτρησε κατά μέσο όρο 8,4 πόντους και 4,0 ριμπάουντ σε 14,3 λεπτά συμμετοχής.

Φέτος ο χρόνος συμμετοχής του μειώθηκε ακόμα περισσότερο, με μέσο όρο 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ σε 12,4 λεπτά σε 19 αγώνες.

Να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Γιουρτσεβέν βρισκόταν κοντά σε επιστροφή στην Τουρκία για λογαριασμό της Γαλατασαράι, ωστόσο τελικά επέλεξε να δοκιμάσει την τύχη του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.