Γιαννακόπουλος: «Είναι θέμα χρόνου ώστε στο τέλος της χρονιάς το τραπέζι στο Σούνιο να έχει και τα τρία κύπελλα»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο πλαίσιο της κοπής της πίτας του Παναθηναϊκού ζήτησε από την ομάδα και τις τρεις κούπες και έταξε πριμ ύψους 1.000.000 ευρώ.
Επιστρέφει στην Αθήνα ο Λέμον του Πανιωνίου μετά τον εγκλωβισμό του στο Ντουμπάι
Ο Στέντμον Λέμον αφήνει πίσω του την περιπέτεια που βίωσε στο Ντουμπάι και παίρνει τον δρόμο για την Αθήνα, μετά τον αιφνίδιο εγκλωβισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Αμερικανός γκαρντ του Πανιώνιου είχε ταξιδέψει για ολιγοήμερη παραμονή στο Ντουμπάι, αξιοποιώντας το ρεπό της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Ωστόσο, η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι […]
Τρινκιέρι: «Ενθουσιασμένος που θα δουλέψω στον ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια του – Ένιωσα ότι με ήθελαν πραγματικά»
Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε επίσημα τον Αντρέα Τρινκιέρι στο PAOK Sports Arena, με τον Ιταλό τεχνικό να μιλά για το όραμα και τους στόχους της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά στην ομάδα. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο έμπειρος προπονητής ανέλυσε τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στο αγωνιστικό τμήμα, επισημαίνοντας πως απαιτείται υπομονή και δουλειά προκειμένου […]
EuroLeague: Αυτές είναι οι νέες έδρες των Ντουμπάι, Μακάμπι και Χάποελ
Η Dubai BC θα φιλοξενεί όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στη φετινή σεζόν της EuroLeague στη Zetra Arena του Σαράγεβο, μετά την απόφαση της διοργανώτριας αρχής λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα επιστρέψει στο Βελιγράδι, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται ξανά στη Σόφια για τις ευρωπαϊκές […]
Παναθηναϊκός AKTOR: «Πράσινο φως» για Λεσόρ – Επιστρέφει σε ρυθμούς ομάδας
Ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την αγωνιστική του επιστροφή, καθώς έλαβε την έγκριση του γιατρού που τον είχε χειρουργήσει, ώστε να επανενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Γάλλος σέντερ συναντήθηκε με τον Ολλανδό χειρουργό Νικ Βαν Ντάικ, ο οποίος άναψε το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στη δράση. […]