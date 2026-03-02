Η Τουρκία ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, πετυχαίνοντας 28 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και παίρνοντας προβάδισμα +7 απέναντι στη Σερβία. Παρά τη μείωση της διαφοράς στο ημίχρονο στους 4 πόντους, οι Τούρκοι ανέκτησαν τον έλεγχο στο τρίτο δεκάλεπτο με ακόμα 28 πόντους, φτάνοντας στο +13 (76-63).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Σερβία μείωσε στους 7 πόντους (78-71), αλλά ένα κρίσιμο τρίποντο του Τζέντι Όσμαν και μία βολή ανέκτησαν το προβάδισμα για την Τουρκία, που κράτησε μέχρι το τελικό 94-86.

Για την ομάδα της Τουρκίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, πρωταγωνιστές ήταν ο Μπιμπέροβιτς (17π., 5ρ., 5ασ.), ο Γιούρτσεβεν (17π., 4ρ.), ο Τζέντι Όσμαν (13π., 4ασ.) και ο Χαζέρ (15π., 4ασ.). Από τη Σερβία, ξεχώρισε ο Αβράμοβιτς με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Δεκάλεπτα: 28-21, 48-44, 76-63, 94-86