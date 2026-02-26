Η Εθνική Ελλάδας Ανδρών στο μπάσκετ έχει και πάλι υποχρεώσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αντιμετωπίζοντας το Μαυροβούνιο την Παρασκευή (27/2, 19:00), στη Sunel Arena στο Ολυμπιακό Κέντρο Ανω Λιοσίων.

Οπως αναφέρει η ΕΟΚ οι οπαδοί της «γαλανόλευκης» ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικά το «παρών», καθώς πάνω από 5.000 φίλαθλοι έχουν ήδη κλείσει τη θέση τους και θα δώσουν παλμό στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, «σπρώχνοντάς» το σε ακόμη μια νίκη. Θυμίζουμε ότι εκτός από το Μαυροβούνιο στον όμιλο της Ελλάδας μετέχουν ακόμη η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται από την ticketmaster και μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ. Οι φίλοι της Εθνικής Ομάδας έχουν ανταποκριθεί από την πρώτη στιγμή κυκλοφορίας των εισιτηρίων και συνεχίζουν να κλείνουν τη θέση τους για να βρεθούν στο πλευρό της, στο δρόμο για το Κατάρ.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster (211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου 0:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο). Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο eok-tickets@basket.gr.