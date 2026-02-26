Ο Κώστας Παπανικολάου συμμετείχε στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας την Πέμπτη (26/2) και θα ενισχύσει την ομάδα στον αγώνα της Παρασκευής (27/2, 19:00, ΕΡΤ2) με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αρχηγός «επίσημης αγαπημένης» ενσωματώθηκε στις προπονήσεις όπως ήταν προγραμματισμένο μετά την επιστροφή της αποστολής του Ολυμπιακού από το Κάουνας και την αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Από την άλλη, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ θα απουσιάσει λόγω τραυματισμού, ενώ εκτός έμεινε και ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Την προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.