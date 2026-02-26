Δημοφιλή
Βρέθηκε η 16χρονη Λόρα - Είναι στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας
Παραλύει η χώρα: Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ για τα Τέμπη - Κλειστό το κέντρο
Αλλαγή ώρας: Καταργείται τελικά το μέτρο; Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες για τελευταία φορά
Καταδίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές: 126 χρόνια φυλάκιση στους τέσσερις κατηγορούμενους - Εκτιτέα τα 8 έτη -
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι
Δράμα: Μακεδονικός τάφος 2.300 ετών κρυμμένος σε πυλωτή πολυκατοικίας
Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» κοντά στα 930 ευρώ από την 1η Απριλίου
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μας ετοιμάζει παραδοσιακή τυρόπιτα
Πυραμίδες της Γκίζας: Θεωρία-βόμβα για χαμένο πολιτισμό 12.000 ετών - «Οι Φαραώ δεν τις έχτισαν, τις βρήκαν»
Κηφισός: Οπτική περιήγηση στο ποτάμι που συνεχίζει να ρέει στην πόλη
Πανικός δίχως προηγούμενο για ένα «μαγικό χαρτάκι» για το Final Four της EuroLeague
Αδιανόητες διαστάσεις πήρε η ζήτηση για τα εισιτήρια του Final Four της EuroLeague (22-24 Μαΐου), καθώς η δεύτερη φάση πώλησης που ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου στις 11:00 εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι φίλοι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ προσπάθησαν μαζικά να εξασφαλίσουν μια θέση στο T-Center, όμως η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συνολικά, περίπου […]
Μπαρτζώκας: «Αν παίζαμε δύο ημέρες αργότερα, ο Βεζένκοβ θα έπαιζε»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (99-94 μετά από δύο παρατάσεις), εξηγώντας τι δεν πήγε σωστά για την ομάδα του, ενώ έδωσε ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοβ και αν θα είναι διαθέσιμοι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στις 6 […]
Η απάντηση του Φουρνιέ για την ένταση με Μπαρτζώκα: «Αυτά συμβαίνουν, αγαπώ τον coach B»
Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζάλγκιρις σε ένα δραματικό παιχνίδι δύο παρατάσεων (99-94) για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Playmakers του Novasports PRIME. Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε στο παιχνίδι, αλλά και στην ένταση που υπήρξε με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα στην τελευταία κατοχή της κανονικής διάρκειας. […]
Ο καθοριστικός Έντουαρντς οδήγησε τη Βίρτους στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 85-80
Η Βίρτους Μπολόνια κατάφερε να αντέξει την πίεση της Μπαρτσελόνα και να «κλειδώσει» τη νίκη με σκορ 85-80, χάρη σε έναν εξαιρετικό Κάρσεν Έντουαρντς. Η αναμέτρηση στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της EuroLeague ήταν γεμάτη ένταση, με τους Ιταλούς να ξεφεύγουν και να διατηρούν το προβάδισμα παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να επιστρέψει στα τελευταία […]
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Εφές με 91-81 σε ένα δυναμικό φινάλε
Ο Ερυθρός Αστέρας, αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στην Αναντολού Εφές, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 91-81 για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, εξασφαλίζοντας την επικράτηση με ένα εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς παραμένει μέσα στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας, με το ρεκόρ της να βελτιώνεται σε 17-12. Ο Τζάρεντ Μπάτλερ ξεχώρισε […]