Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων (27/2, 19:00, μετάδοση από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο είχε ξεκινήσει με δύο νίκες στο πρώτο «παράθυρο» του Νοεμβρίου απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία, επιδιώκει να διατηρήσει το απόλυτο και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση στα τελικά που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2027 στο Κατάρ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, ανακοίνωσε τη δωδεκάδα για την αναμέτρηση, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στις υποχρεώσεις της «γαλανόλευκης» για πρώτη φορά μετά την αναμέτρηση με την Ολλανδία στις 26 Φεβρουαρίου 2024, για τα προκριματικά του EuroBasket 2025.