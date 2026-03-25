Η Άλμπα Βερολίνου, παρά την αποχώρησή της από την EuroLeague, δεν μένει στάσιμη και ήδη «χτίζει» το μέλλον της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κοιτάζοντας προς τη νέα διοργάνωση του NBA Europe σε συνεργασία με τη FIBA.

Κομβικό στοιχείο σε αυτό το πλάνο αποτελεί η δημιουργία ιδιόκτητης έδρας, προϋπόθεση που θεωρείται απαραίτητη για τη συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρότζεκτ.

Μέχρι σήμερα, η γερμανική ομάδα αγωνίζεται στην UBER Arena, καταβάλλοντας υψηλό ενοίκιο, κάτι που πλέον δεν εξυπηρετεί τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Berliner Morgenpost, η απόφαση για την κατασκευή νέου γηπέδου έχει ήδη ληφθεί, με το έργο να εισέρχεται στην τελική φάση σχεδιασμού. Το συνολικό κόστος αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με τη στήριξη αμερικανικού επενδυτικού fund.

Was die NBA und Albas Basketballer Großes in Berlin vorhaben https://t.co/wqLkwKWMKA pic.twitter.com/Zz9oazUXWl — Berliner Morgenpost (@morgenpost) March 24, 2026

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, καθώς ο General Manager της ομάδας, Μάρκο Μπάλντι, πρόκειται να παρουσιάσει το πρότζεκτ σε αθλητικό συνέδριο στο Βερολίνο, αποκαλύπτοντας τη μακέτα της νέας εγκατάστασης και λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία της, τις υποδομές και τη σύνδεσή της με την πόλη.