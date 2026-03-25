Οι Πειραιώτες προχώρησαν σε καταγγελία για τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα στη Βαλένθια.

Σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, στόχος επίθεσης έγιναν στελέχη της διοίκησης των «ερυθρολεύκων». Συγκεκριμένα, ο εκ των ιδιοκτητών Παναγιώτης Αγγελόπουλος, που βρισκόταν μαζί με τον ανήλικο γιο του, καθώς και ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Γιώργος Σκινδήλιας.

Οι δύο άνδρες δέχθηκαν φτυσίματα από οπαδούς της ισπανικής ομάδας, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και αντιδράσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού.

Από τους Πειραιώτες γίνεται λόγος για παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας, καθώς όπως τονίζεται δεν υπήρξε η απαραίτητη προστασία για την αποστολή της ομάδας, αλλά και για τους Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Μετά το τέλος του αγώνα και κατά την αποχώρηση των κυρίων Παναγιώτη Αγγελόπουλου (ο οποίος ήταν με τον ανήλικο γιο του) και Γιώργου Σκινδήλια, οπαδοί της Βαλένθια τους έφτυσαν καθώς δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας από την πλευρά της γηπεδούχου ομάδας».