Η εικόνα της βαθμολογίας στην EuroLeague άλλαξε μετά τα τελευταία αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει νικητής από το Σαράγεβο απέναντι στην Dubai BC, ενώ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια.
Έτσι, τα νέα δεδομένα στη βαθμολογία της διοργάνωσης αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, καθώς η σεζόν πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της και κάθε αποτέλεσμα παίζει καθοριστικό ρόλο στη μάχη για την τελική κατάταξη.
Τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε 94-89
Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπάγερν Μονάχου 78-71
Μονακό – Μιλάνο 90-85
Dubai BC- Παναθηναϊκός 104-107
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71
Παρτίζαν – Βιλερμπάν
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ