Ένα εκτεταμένο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων έχει προκαλέσει αναταραχή στο ποδόσφαιρο της Τσεχίας, με τις αρχές να προχωρούν σε σειρά συλλήψεων έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, στη λίστα των 47 υπόπτων περιλαμβάνονται παράγοντες, διαιτητές και ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και πρώην παίκτης του Πανιώνιου, καθώς και ένας αθλητής ελληνικής καταγωγής.

Οι συλλήψεις ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας, γεγονός που οδήγησε την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να διαχειριστεί την κρίση που έχει προκύψει.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, καταγγελίες για απόπειρες δωροδοκίας διαιτητών σε αγώνες που διεξήχθησαν το 2023, με χρηματικά ποσά να φέρονται ότι προσφέρθηκαν για τον επηρεασμό αποτελεσμάτων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις εις βάρος τους κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία εμπλοκή στο κύκλωμα.