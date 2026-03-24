Η αστυνομία της Τσεχίας είναι επί ποδός εδώ και εβδομάδες. Την Τρίτη (24/3) η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τσεχίας έβγαλε τις ανακοινώσεις που έπρεπε, έπειτα από τις έρευνες που διεξήχθησαν από πλευράς Εισαγγελίας της χώρας, που εντόπισε 47 περιπτώσεις ύποπτων δωροδοκιών και χειραγώγησης αγώνων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν πειθαρχικές διαδικασίες κατά συλλόγων, αξιωματούχων, διαιτητών και ποδοσφαιριστών, με τους περισσότερους από τους εμπλεκόμενους να τίθενται προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης. Όλα αυτά λίγα 24ωρα πριν από τους αγώνες μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Ιρλανδία την προσεχή Πέμπτη (26/3).
Έρευνες σε ακίνητα, 2η χώρα η Τσεχία σε χειραγώγηση αγώνων
Ο ανώτατος κρατικός εισαγγελέας, Ράντιμ Ντραγκούν, επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε ακίνητα και λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που συνδέονται με την υπόθεση. Όπως ανέφερε, η έρευνα επικεντρώνεται σε φερόμενες «πράξεις διαφθοράς και δόλιας συμπεριφοράς σε σχέση με στοιχηματισμό σε αθλητικούς αγώνες».
Στη δήλωσή του επιβεβαιώνεται επίσης ότι οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, ενώ αρκετοί ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση. Ο Μπόρις Στάστνι, υπουργός Αθλητισμού, Πρόληψης και Υγείας, χαρακτήρισε την προσπάθεια επηρεασμού των αθλημάτων μέσω του στοιχηματισμού «μάστιγα του αθλητισμού» και εξέφρασε τη «μέγιστη» στήριξή του στην έρευνα, στην οποία, όπως είπε, συμμετέχει και η μονάδα της UEFA κατά της χειραγώγησης αγώνων.
Τον Μάρτιο του 2024, έκθεση της Sportradar κατέταξε την Τσεχία ως τη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό χειραγωγημένων αθλητικών αγώνων στην Ευρώπη, ενώ παγκοσμίως βρέθηκε στη 2η θέση πίσω μόνο από τη Βραζιλία.