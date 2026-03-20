Η βραδιά της Πέμπτης ήταν κρίσιμη για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, καθώς η απόσταση από την 10η θέση και την Τσεχία μειώθηκε ελαφρώς.

Ωστόσο, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δεν μπόρεσαν να προσφέρουν σημαντικούς βαθμούς, με τον Παναθηναϊκό να δέχεται τέσσερα γκολ από την Μπέτις και την ΑΕΚ να ηττάται με 2-0 από την Τσέλιε.

Παρά τις ήττες, η Ελλάδα περιορίζει τη διαφορά από την Τσεχία στους 613 βαθμούς, φτάνοντας συνολικά στους 48.012 πόντους, με τους Τσέχους να έχουν 48.525. Σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας αποτελεί ότι οι Τσέχοι δεν έχουν πλέον εκπροσώπους στην Ευρώπη, μετά τον αποκλεισμό της Σπάρτα Πράγας και της Σίγκμα Όλομουτς.

Ταυτόχρονα, η ήττα της Λεχ Πόζναν από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ αύξησε τη διαφορά της Ελλάδας από την Πολωνία, η οποία πλέον φτάνει τους 1.662 βαθμούς.

Στο χέρι της ΑΕΚ η 10η θέση

Όλα πλέον είναι στα χέρια της ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει στην Ευρώπη και θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά.

Μία νίκη της δίνει 400 βαθμούς, η ισοπαλία 200 και η πρόκριση επιπλέον 100. Με συνδυασμό νίκης και πρόκρισης, η Ελλάδα θα ξεπεράσει την Τσεχία και θα βρεθεί στην 10η θέση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Τσέχους, όπως π.χ. πρόκριση με δύο ισοπαλίες, θα μετρήσει ο καλύτερος ετήσιος συντελεστής, όπου η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα.

Με αυτή τη συγκυρία, η τύχη της χώρας στη βαθμολογία εξαρτάται αποκλειστικά από την απόδοση της ΑΕΚ στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς που ακολουθούν.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)

11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)

12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)

13. Δανία 42.306 (+12.450 – 0/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Τι δίνει η 10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League