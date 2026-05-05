Στην Κροατία θεωρούν σχεδόν δεδομένη την επιστροφή του Τιν Γεντβάι στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα jutarnji.

Ο 30χρονος αμυντικός, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2027, φέρεται αποφασισμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην ομάδα όπου ξεκίνησε την καριέρα του.

Η Ντινάμο είχε κινηθεί και το περασμένο καλοκαίρι για την απόκτησή του, ωστόσο τότε η υπόθεση «κόλλησε» λόγω των υψηλών απαιτήσεων του Παναθηναϊκού. Πλέον, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, καθώς το πιθανό κόστος της μεταγραφής εκτιμάται πως θα πέσει κάτω από το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσό που θεωρείται απολύτως διαχειρίσιμο για τον σύλλογο του Ζάγκρεμπ, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες ολοκλήρωσης της συμφωνίας.