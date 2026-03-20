Με απογοητευτική εμφάνιση στη Σεβίλλη, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-0 από τη Μπέτις και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League.

Πολλά παράπονα των Πράσινων για το δεύτερο γκολ των Ισπανών, ουδείς παίκτης του Τριφυλλιού διασώθηκε από το… ναυάγιο στο «Καρτούχα».

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με διάθεση να αιφνιδιάσουν και στο 5’ έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Πελίστρι, όμως ο Λόπεθ αντέδρασε σωστά. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε στους Ισπανούς. Στο 8’, μετά από σουτ του Κούτσο στο δοκάρι, ο Ρουιμπάλ πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στη Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αντιδράσει και στο 45’ δέχθηκε δεύτερο γκολ, έπειτα από μακρινό σουτ του Άμραμπατ και σοβαρό λάθος του Λαφόν, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στην αρχή της φάσης οι Πράσινοι ζήτησαν φάουλ του Εζαλζουλί στον Καλάμπρια, αλλά και οφσάιντ.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε. Στο 53’ ο Κούτσο εκμεταλλεύτηκε γύρισμα του Ρουιμπάλ και από κοντά έκανε το 3-0, ενώ στο 66’ ο Άντονι, μετά από ατομική ενέργεια του Εζαλζουλί, διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η Μπέτις συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, με τον Λαφόν να αποτρέπει ακόμη μεγαλύτερο σκορ με σημαντικές επεμβάσεις στα τελευταία λεπτά, όμως η συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν προβληματική τόσο αμυντικά όσο και δημιουργικά.

Μπέτις: Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Ροντρίγκεθ, Άντονι, Φορνάλς (74′ Αλτιμίρα), Άμραμπατ (63′ Φιντάλγκο), Εζαλζουλί (90΄Ρικέλμε), Ρουιμπάλ (63′ Ρόκα), Κούτσο (74′ Άβιλα).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης (73′ Σφιντέρσκι), Καλάμπρια, Ρενάντο Σάντσες (54′ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (54′ Τσέριν), Ταμπόρδα (85′ Σιώπης), Πελίστρι (72′ Τζούριτσιτς), Τετέι.