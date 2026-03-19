Η ισπανική «AS» στέκεται στον Ρενάτο Σάντσες ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μπέτις, παρουσιάζοντάς τον ως τον παίκτη-κλειδί που μπορεί να καθορίσει την έκβαση της πρόκρισης.

Λίγο πριν τη σέντρα στο «Λα Καρτούχα», το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Πορτογάλο μέσο, ο οποίος είχε ξεχωρίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Με γεμάτη εμφάνιση και υψηλά τρεξίματα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους «πράσινους», δείχνοντας πως μπορεί να σηκώσει το βάρος σε απαιτητικές στιγμές.

Η «AS» αναφέρεται και στη μέχρι τώρα πορεία του Σάντσες, μια διαδρομή με έντονες διακυμάνσεις. Από την εκτόξευσή του στο Euro 2016 με την εθνική Πορτογαλίας και τη μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου, μέχρι τα περάσματά του από Σουόνσι, Λιλ και Παρί Σεν Ζερμέν, ο ίδιος δεν κατάφερε να βρει τη σταθερότητα που αναμενόταν.

Ωστόσο, το αποψινό παιχνίδι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο και να αποδείξει ξανά την αξία του σε ευρωπαϊκή σκηνή. Όπως επισημαίνουν οι Ισπανοί, αν παρουσιαστεί στο επίπεδο που μπορεί, τότε ο Παναθηναϊκός έχει όλα τα φόντα να αφήσει εκτός συνέχειας τη Μπέτις και να πάρει την πρόκριση.