Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ζήσει ακόμη μία σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (19/3) θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το υπέρ του 1-0 από τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενείται από τους «βερδιμπλάνκος» στο «Λα Καρτούχα» για την ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League. Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ότι έχει μπροστά του μία μοναδική ευκαιρία να συνεχίσει την πορεία του στη διοργάνωση και να φτάσει όσο πιο μακρία γίνεται.

Ο προπονητής των «πράσινων» στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν την αναμέτρηση αναφέρθηκε στη τακτική πρόσεγγιση που θα ακουλουθήσει, τονίζοντας πως γνωρίζει πολύ καλά τον αντίπαλο κόουτς. «Ξέρω πολύ καλά τον κύριο Πελεγκρίνι, έχει ένα στιλ και έχει πετύχει πολλά με αυτό. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της Μπέτις, παίζει στην έδρα της, θέλει να γυρίσει το αποτέλεσμα. Το τακτικό κομμάτι το έχουμε προβλέψει, ίσως υπάρξουν αλλαγές στα πρόσωπα του αντιπάλου».

Στον αντίποδα, ο Μάνουελ Πελεγκρίνι θέλησε να δυναμιτίσει το κλίμα ενόψει της ρεβάνς, λέγοντας πως η ομάδα του έχασε από ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. «Ίσως το να έχουμε έναν επιπλέον παίκτη ήταν υπερβολικά σίγουρο και μάλιστα μείωσε τη δημιουργικότητά μας, οδηγώντας σε αυτό το αμφισβητήσιμο πέναλτι που μας κόστισε. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί και έντονοι. Δεν πρέπει να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ πριν από το πρώτο».

Ο Ισπανός τεχνίκος θα έχει άπαντες στη διάθεση του για τον εν λόγω αγώνα πλην του τιμωρημένου Ζαρουρί. Στην αντίπερα όχθη, ο Μάνουελ Πελεγκρίνι συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Σόφιαν Άμραμπατ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θεωρείται ετοιμοπόλεμος, ενώ εκτός έμειναν οι… μόνιμοι απόντες Ίσκο, Λο Σέλσο, αλλά και ο Ντιέγκο Γιορέντε που αποβλήθηκε στο παιχνίδι της Αθήνας.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 22:οο από το Cosmote Sport 4 και από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.